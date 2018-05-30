飞行员短缺怎么办？美空军推行退役“返聘”新政

据美国《星条旗报》网站报道称，美国空军试图通过让退役者重返现役来缓解飞行员短缺。
商用航空公司或许在招聘退役的飞行员，但美国空军也在这么做。美国空军宣布，利用一项志愿召回计划的大规模扩展，它可能让最多1000名退役飞行员、战斗系统操作员和空战管理员重返现役，继续最长可达48个月的军旅生涯。
报道称，取决于飞行员的经验以及空军的需求，一些年岁较大的飞行员可能重返驾驶舱，甚至会执行作战任务。
空军官员称，“退役军人志愿重返现役计划”即将扩展以涵盖所有飞行员，其中最长服役期限将延长一倍以上，以便帮助缓解合格飞行人员严重短缺的问题。
根据政府问责局本月早些时候发表的一份调查报告，空军、海军和海军陆战队近年都遇到飞行员短缺的问题，其中战斗机飞行员尤其缺乏。
接受政府问责局访谈的战斗机飞行员“一致表示，由于包括战斗机战术和技术的变化，以及飞行中队内部行政支持削减在内的一些状况，近年来飞行员通常承担的工作量明显上升”。
与此同时，许诺提供更大生活稳定性的商用航空公司一直在招募退役飞行员以替代它们即将退休的飞行员队伍。这给那些留在军队里的飞行员造成进一步的诱惑。
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