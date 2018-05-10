马英九：台独既无必要 也无可能

马英九9日上午在东吴大学严家淦法学讲座作演讲，据香港中评社报道，马英九在演讲中提到他在哈佛念书时代的一件往事，一个越南同学告诉马英九，“记得千万不要相信美国人”。
马英九在演讲中提到越战表示，战争中越南死伤200多万人，1975年10月30日北越战车撞开西贡(今胡志明市)独立宫的大门，当时他在纽约大学念书。
马英九表示，当时，南北越签了和平协议，美国基辛格与越南代表黎德寿还得到诺贝尔和平奖，美国人告诉南越签约没关系、美军现在撤走，需要的时候还会回来，“但永远都不再回来了”。
马英九表示，这让他想到在哈佛时，有个交流不多的越南同学。他在博士毕业去纽约时，虽然过去几乎没讲过话，还是和越南人握手道别，这位越南人开始讲英文说“马先生，我知道你要回台湾去了，你们台湾做得不错，不过我要告诉你们一点，记得千万不要相信美国人”。
马英九表示，中国约3000年历史，70%时间是统一的，历史上“都会打一仗”，现在两岸要比老祖先聪明的最大挑战，就是要让两岸和平统一，这样才能可长可久。至于“台独”，马英九说，“台独既无必要，也无可能”。
此前，在多米尼加宣布与台当局”断交“时，蔡英文宣称”不会屈服“。马英九也对蔡英文喊话，“你不是鼓励大家要自立自强吗？要自己想办法，这美国人也帮不上忙，关键在于我们愿意解决‘九二共识’。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost