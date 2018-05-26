普京：击落马航MH17客机的导弹不属于俄罗斯

俄罗斯总统普京在圣彼得堡国际经济论坛全体会议上回答问题时表示，击落马航MH17客机的这枚导弹不属于俄罗斯。他表示，“我重申，存在几种可能性，包括一种可能是导弹来自乌克兰军队。我重申，只有我们全面参与调查，才能使我们相信调查得出的最终结论。”
据俄罗斯卫星通讯社报道，国际调查组（JIT）24日介绍了调查的中期结果。该调查组称，击落马航MH17波音飞机的“山毛榉”导弹系统是俄联邦库尔斯克第53防空导弹旅的装备。调查人员难以回答调查结果将何时被提交至哪个法院。
俄外交部24日表示，国际调查组指责俄罗斯与马来西亚航空公司MH17航班空难有关是毫无根据的，莫斯科对此感到遗憾。俄总统普京指出，目前俄罗斯无法参与乌克兰东部大型客机空难的调查，而莫斯科可以承认调查结果，除非允许俄充分参与调查。
此前，俄罗斯国防部5月24日发布消息表示，俄方提供的全面证据表明是乌克兰军方由“山毛榉”防空导弹系统发射的导弹击落了飞往吉隆坡MH17航班波音飞机。
消息中说：“俄罗斯向国际调查小组提供了悲剧发生地附近俄航线交通控制雷达站的所有原始连续监测数据。该雷达没有发现从俄罗斯方向有任何飞行物体逼近波音客机。”
报道称，2014年7月17日，阿姆斯特丹飞往吉隆坡的航班号为MH17的波音777客机在乌克兰顿涅茨克州上空坠毁，机上298人全部遇难。基辅把空难的责任归咎于民兵。国际调查小组得出结论，击中波音飞机的“山毛榉”导弹似乎从俄罗斯运来，然后又被运了回去。俄罗斯否认这些指控。
俄外交部表示，调查存在偏见，其结论主要依据从乌克兰获得的资料做出。防空系统包括“山毛榉”系统主要生产企业阿尔马兹-安泰集团专家表示，波音客机是从乌军控制区被击落的。
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