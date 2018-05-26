美军火商赴台设分部 或为台“潜艇自造”提供技术

台媒称，以系统整合销售与服务知名的美国AMS集团资深副总裁佩里5月23日公开表示，AMS集团已决定在台湾地区新设立一个办公室，如果顺利，今年年底前就会开始运作。台媒认为，这也代表台当局“潜艇自造”最大难点之一的系统整合部分，有望获得美国技术支持。
据台湾中时电子报5月24日报道，佩里表示，AMS集团已于当地时间5月23日召开高层会议，决定在台开设新分部，但设立进度要看“商机”而定，可能先在台北设立办公室，未来也可能视需要而定，台当局对此表示欢迎。目前也有其他美国公司看到台湾商机，正在评估中。
“美台商会”会长韩儒伯则表示，在美国政府终于同意核发有关台当局“潜艇自造”的销售许可证后，接下来几个月的行动都取决于台当局本身。台当局的“潜艇自造”需要系统整合，如果台当局说可以自己做系统整合，结果做不到，可能演变成政治问题影响潜艇发展，这部分台当局需要外援。
韩儒伯还指出，台当局现在发展潜艇不会太迟，美台都需要加速前进。
报道称，美台在政治、军事层面的频繁互动已引起中国大陆高度警惕。大陆专家指出，台当局正行进在“渐进式台独”的道路上。而美台互动是否触碰底线，需要细部观察，美方若真派高层官员访台、美台军舰互访，或派陆战队着军装制服进驻“美国在台协会”台北办事处，即触碰到大陆底线，大陆将有更加强烈的回应。
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