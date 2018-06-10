越来越看重印度！美刊称美国批准近10亿美元对印军售

美国《防务新闻》周刊网站 6 月 12 日发表题为《印度寻求价值 9.3 亿美元的武器和装备》的报道称，美国国务院批准了一项潜在的向印度出售武器及支持设备的一揽子军售协议。





拟议中的一揽子协议总价约 9.3 亿美元，预估成本和产品数量在谈判期间可能会发生变化，国务院的批准并不是最终会完成军售的保证。





拟议中的这一揽子军售协议包括：





14 部 T700-GE-701D 发动机

4 部 AN/APG-78 火控雷达

4 套 Block III 雷达电子元件

4 部 AN/APG-48B 改进了的雷达频率干涉仪

180 枚 AGM-114L-3“ 地狱火 ” 导弹

90 枚 AGM-114R-3 “ 地狱火 ”II 导弹 .

200 枚 “ 毒刺 ”Block I-92H 导弹

7 个先进目标获取和指示瞄准 / 飞行员夜视传感器系统

14 套嵌入式 GPS 惯性导航系统





另外还包括 “ 火箭弹、训练及模拟弹、 30 毫米火炮和弹药、转频器、模拟器、通信设备、备件、工具及检测设备、支持设备、人员培训和训练设备、出版物及技术文献等 ” ，据防务安全合作局称。





这次销售的主要承包商是洛克希德 - 马丁公司、通用电气公司、洛马任务系统及传感器分公司、长弓公司和雷神公司。





报道称，特朗普政府感兴趣的是，允许更多地使用直接商业销售方式 —— 国家和企业可以直接谈判，而不是通过对外军售计划处 —— 由于经费有限，美国政府充当中间人。





该行业过去曾认为，直接商业销售方式比对外军售计划处更高效。





报道称，值得一提的是，这是自五角大楼把美国太平洋司令部更名为美国印太司令部以来，对印度的首个潜在对外军售，此举旨在表明，美国与印度的关系日益重要。

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