台湾1个月内发生3起分尸案 教练求欢遭拒杀人弃尸

短短 1 个月内，台湾就发生了 3 起杀人分尸案！据台湾《中时电子报》报道，射箭教练陈伯谦在台北市华山大草原开设 “ 野居草堂 ” ，本月初，他邀高姓女服饰店员到草堂聊天饮酒，求欢遭拒后，竟恼羞成怒勒毙高女，并以尖刀分尸装成 7 袋，之后骑车到某山区弃尸。

这是台湾自 5 月底以来，在不到 1 个月内发生的第 3 起杀人分尸案了，不仅引发了社会的震撼，民众也发出了要对杀人者坚决执行死刑的要求。

据警方介绍，被害人是家住新北市的高女，父亲是退休警察，平日在日系服饰店上班，因喜欢文创产业便经常前往华山艺文特区参加活动。 5 月 19 日，高女透过脸谱网得悉野居草堂活动，便由此结识了嫌犯陈伯谦，她还利用休假时前往野居草堂找陈了解相关文化。

报道称， 5 月 29 日，高女下班后到草堂找陈伯谦聊天，谈得颇为投机的两人还展开了彻夜长聊，隔天，高女再度前往草堂，交了 500 元新台币学费后便加入了会员，并留在草堂至次日凌晨 3 点才离开。

31 日晚间，高女三度前往草堂和陈一起喝酒聊天，但高女因先后喝下高粱酒及啤酒，不胜酒力而睡着，陈也睡在一旁。到了次日凌晨 4 时，陈醒来见到高女睡在身旁后突然性起求欢，但当场被高女拒绝，陈恼羞成怒将高女勒毙，然后将尸体藏放屋内 1 只大型塑料箱内，行凶后，陈伯谦作息依旧、彷佛没事。





6 月 1 日，高女家人不见高女踪影，曾前往草堂询问陈某，并透过网络协寻报案，没想到，陈竟还留言希望早日能找到高女。不过，警方透过查访及调阅监视器，发现高女最后踪影是在草堂，遂前晚到草堂将陈带回侦讯，陈也坦承了将高女杀害弃尸金山山区的事实。

陈嫌供称，警方和家属 3 日到草堂询问下落后，他怕东窗事发，于是买来利刃及塑料袋、帆布袋、黑色大型塑料袋，利用夜晚四下无人时，在草堂内将尸体支解成 7 大块，以塑料袋分装后，放入帆布袋及大塑料袋内，放在机车前脚踏垫上，沿阳金公路一路骑到金山山区弃尸。





他表示，曾参加当地少数民族的杀山猪活动，所以知道如何支解尸体。至于为何选择金山，他说主要是先前曾到金山（火庚）子坪山区游玩，知道那里非常偏僻，加上现场有硫矿味，可以掩盖尸臭。

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