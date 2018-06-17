美国将罚中兴17亿美元

美国商务部长罗斯2日凌晨抵达北京，与中方展开第3轮贸易谈判。罗斯料将争取大中方面承诺长期购买美国农产品和能源商品，以缩减美国对中国的贸易赤字。另外，美国政府可能很快就会宣布对中国电信设备大厂中兴通讯（ZTE）处以高达17亿美元罚款。
缩减逆差急着看成果
罗斯6月2日至4日将在北京与中方代表团进行新一轮会谈。据悉，双方2日下午举行小范围高级别磋商，希望此行能具体落实5月20日在华盛顿举行的第2轮美陆贸易磋商联合声明共识，并敲定两国贸易关系总体框架。当时双方达成降低美陆贸易赤字、扩大进口、加强智慧财产权保护等6项共识。
知情人士透露，罗斯迫切希望与中方的贸易磋商取得成果。2日当晚，罗斯与中国国务院副总理刘鹤在钓鱼台国宾馆晚宴，两人3日正式会面。在为期2天的访问行程中，罗斯将试图获得中方承诺长期购买美国农产品和能源商品，以缩减美国对中国的3750亿美元贸易逆差。
争取陆长期购农产品
路透引述消息人士的话说，特朗普政府可能很快将宣布对中兴通讯处以17亿美元罚款。美国拟先重罚这家大厂、加强控管后，才让它恢复营运。
知情人士指出，美国商务部将要求实地查核美国零组件使用情形是否如中兴通讯所称，毋须与中方官员协调，并要求中兴在网站上公布产品中的美国零组件数据。
中兴通讯违反美国对伊朗和北韩的制裁措施后，与美方达成和解协议，但未履行承诺，因此美国商务部4月下令禁止美国供应商出售关键的通讯设备零组件给中兴通讯，禁令长达7年，导致这家中国第2大电信设备制造商营运停摆。
中兴通讯已成为美陆贸易谈判的重要筹码，据悉，如果美国放中兴一马，中国将购买更多美国农产品。
罚款金额仍可能改变
消息人士表示，美方也希望中兴董事会和管理阶层尽快在30天内改组，但双方尚未敲定协议，罚款金额和条件仍可能改变。美国商务部和中兴的代表未立即置评。
消息人士表示，特朗普政府虽然声称对中兴处以高达17亿美元的罚款，但在检视细项后，中兴实际上可能只须支付约10亿美元。此外，中兴可能还会被要求交付第三方托管帐户4亿美元。
2017年，中兴支付美国民事和刑事罚款8.92亿美元，当时还额外扣下3亿美元，日后如未再犯将予以归还。而在新协议中，这3亿美元将交付美国银行托管，另外再追加1亿美元。
消息人士还说，预料美国将把中兴去年付给商务部的民事罚款3.61亿美元列入17亿美元中，虽然这笔罚款已缴纳，属于8.92亿美元罚款的一部分。
消息人士表示，新协议将包括美方要求中兴聘请一名监督法规遵循的人员。(中国时报)
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