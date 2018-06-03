美防长：中国试图在南海恐吓邻国

美国国防部长马蒂斯猛烈批评中国在南海有主权争议海域的一些岛屿上进行军事化，说中国最近在那里部署武器设施是为了恐吓和胁迫北京的邻国。
马蒂斯国防部长星期六在新加坡年度亚洲防卫论坛“香格里拉对话”上发表了以上讲话。他阐述了美国有关“自由开放”印太地区的更广泛战略。
马蒂斯说：“中国在南海的政策与我们的战略所主张的开放背道而驰。这令人质疑中国更深远的目标。”
马蒂斯国防部长具体提到中国在越南海岸附近的帕拉塞尔群岛（中国称西沙群岛）部署了反舰和地对空导弹以及电子干扰器，并在那里降落了一架轰炸机。
马蒂斯还说：“尽管中国否认，但是部署这些武器系统直接有关以恐吓和胁迫为目的的军事用途。”
虽然全世界都把注意力集中到即将举行的美朝峰会，但是今年香格里拉对话的重心是亚洲地区的长期未来以及如何应对日益咄咄逼人的中国。
中国对几乎整个南海宣称拥有主权。其它的主权声索方还有越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾。各方的主权声索海域相互重叠。
美国上星期收回了让中国参加环太平洋军演的邀请，原因基于中国在南海的行为。今年晚些时候举行的环太军演是大规模的国际海上演习。
马蒂斯星期六谈到收回中国的环太军演邀请时称之为针对中国的“初步反应”，但是没有具体说还可能采取什么行动。
他说：“美国将继续谋求与中国的建设性、注重结果的关系，尽可能合作，但在必要时能够有力竞争。”
在马蒂斯讲话后的问答阶段，一位中国上校向马蒂斯提问。他宣称美国的自由航行行动是挑衅，并且违反国际法。马蒂斯回答说：“我理解有分歧，但是我们并不是没有做过研究。”他说，自由航行是在国际水域。
马蒂斯将南海的紧张归咎于北京。他说，北京无视邻国的忧虑，也无视国际仲裁庭的裁决。
在没有提到马蒂斯名字的情况下，中国代表团团长、军事科学院副院长何雷批评美国作出了有关中国在南海军事设施的不负责任的言论,表示任何国家的不负责任的言论都是不可接受的，并且说在南海岛礁部署军队与武器是中国的主权范围和国际法所允许的。
香格里拉对话举行之际，正值美国和朝鲜准备在新加坡举行朝鲜半岛非核化的峰会。特朗普总统星期五说，峰会将于6月12号举行。
马蒂斯说：“我们的目标仍然是朝鲜半岛实现彻底、可核查、不可逆转的非核化。”
美国始终要求朝鲜放弃核武器，但是目前不清楚美国愿意给平壤什么交换条件。
马蒂斯说，任何有关目前驻扎在韩国的2万8千美军的讨论都不能包括在与朝鲜的会谈中。他还说，有关驻韩美军的问题只能在美国和韩国之间讨论。
马蒂斯在新加坡一直避免谈及美朝峰会的准备工作，只是强调说，五角大楼支持主导相关进程的外交官员。（美国之音）
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