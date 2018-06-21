美国“退群”后怒发18封声讨信：你们都在反美

美国日前退出联合国人权理事会后，美常驻联合国代表黑莉怒发 18 封 “ 声讨信 ” ，措辞严厉地指责人权监察组织 “ 都在反对美国 ” ，而收到信的人权组织则反击称，美国此举实在 “ 可笑 ” 。

据《纽约时报》报道，美常驻联合国代表黑莉 19 日宣布，美国退出联合国人权理事会。黑莉指责该机构对美国的盟友以色列存有偏见，未能追究人权侵犯者的责任。而就在其 “ 退群 ” 后第二天，美常驻联合国代表黑莉向 18 个人权监察组织发了封措辞激烈的信，信中严厉批评这些组织上个月在大会的投票中反对美国提出的人权理事会改革方案。

黑莉在信中写道， “ 在关键的人权议题上，你们都在反对美国，站在了我们的对立面 ” ， “ 你们应该知道，你们对美国的改革方案的阻挠，正是美国决定退出人权理事会的原因之一 ” 。

此前，联合国人权理事会在机构改革问题上未能满足美国要求，美国希望设立更严格的成员国资格标准，并希望有能力将 “ 人权记录糟糕 ” 的国家踢出人权理事会。

报道称，收到这封 “ 声讨信 ” 的人权监察组织负责人认为，美国此举实在 “ 太可笑了 ” 。其中一个非政府组织的负责人路易斯沙博诺表示， “ 美国提出的方案风险太大，会打开潘多拉的盒子，只会让事情变得更糟 ” ，同时，他也强调，美国说所有人权监察组织都在试图破坏理事会的改革，还说这些组织都跟俄罗斯等国家合作的指控，实在是太荒谬可笑了。





《纽约时报》称，不仅是人权观察组织，美方对联合国人权理事会的态度，引起了大多数西方国家的不满，使得美国的改革动作 “ 束手束脚 ” ，陷入困境。黑莉在信中悲愤地写道， “ 到现在，美国没有收到任何一个成员国的书面回复，一个都没有。 ”

美国国务院官员透露，美常驻联合国代表黑莉之所以如此愤怒，是因为她强烈的挫败感，因为这些组织联合起来反对美国的方案，在这之前甚至都没跟她谈过话。更令她沮丧的是，美国一年以来的磋商取得的成果非常少。

虽然黑莉等美国官员表现得好像 “ 不屑与人权理事会为伍 ” 的样子，但在分析人士看来，这不过是一种掩饰。众多外媒提到，美国正因人权问题饱受批评。 “ 德国之声 ” 称，由于特朗普政府对墨西哥非法移民采取 “ 零容忍 ” 政策，导致约 2000 名儿童被迫与父母拆散，并被集中安置在铁笼中。在美国宣布退出人权理事会前一天，联合国人权事务高级专员抨击美国将儿童与父母分开的做法 “ 不合情理 ” 。

中国外交部发言人耿爽 20 日也在记者会上表示，中方对美国决定退出联合国人权理事会表示遗憾。





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