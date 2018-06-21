俄罗斯回击美国钢铝重税 清单已修订好

外媒称，俄罗斯经济发展部长马克西姆 · 奥列什金透露，在同美国的贸易战中，俄方将对一些商品实施回击。





据俄罗斯连塔网 6 月 19 日报道，奥列什金表示，将对进口自美国的筑路技术装备和其他一些商品加征关税。部长排除了对药品加征关税的可能性，因为课税对象仅为在俄市场有替代品的商品。





部长指出： “ 清单已修订好。首先，它涉及我们与美国有相当多贸易额的商品。其次，我们开展了评估，以不损害俄消费者和公民、不对投资进程产生消极影响为前提。 ”





报道称， 19 日早些时候，俄经济发展部宣布对美国的贸易战，声称将对该国进口商品课以自己的关税，但并未披露完整清单。





报道称，华盛顿于 3 月发动全球贸易对抗。当时，特朗普下令对进口钢铝征收重税。在这个决定后，从欧洲到印度的世界主要经济体纷纷加入贸易战。





据塔斯社 6 月 19 日报道，俄经济发展部长奥列什金表示，该国将于近期对在俄罗斯市场有同类商品的美国产品额外征收进口关税，以报复美国对俄钢铝的关税举措。





报道称，该部新闻局转述奥列什金的话说： “ 鉴于美国以对钢铝额外征税的形式继续采取保护措施，并拒绝对俄罗斯的损失提供赔偿，俄方将行使世贸组织赋予的权利，对美国进口商品采取平衡措施。加征关税将于近期付诸实施，只会涉及在俄市场有同类商品的美国产品，不会给宏观经济指标带来消极影响。 ”





该部指出，报复性征税清单将于数日内制定完毕。





3 月，美国对进口钢铝分别征收 25% 和 10% 的关税。新规波及所有向美国供应相关商品的国家。包括欧盟、加拿大和墨西哥在内的一系列经济体获得延期执行的待遇，但自 6 月 1 日起新税率也开始对它们生效。作为报复，欧盟国家商定对总额为 28 亿欧元的若干美国商品征收 25% 的进口税。印度、土耳其、墨西哥等国也扬言将会反制。

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