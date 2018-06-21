台湾公教年改将上路 网友：恐怖的房屋抛售潮要来

据台湾 “ 中时电子报 ” 报道，台湾地区公教年金改革下月上路，退休金将有调整，有网友抛出 “ 恐怖的年改房屋抛售潮要来了 ” 议题，引发不少网友热议，有人认为，公教人员多的地区可能受伤惨重，像台北的文山、新店等。但也有房产专家认为，部分军公教较多的地区委托出售房屋可能会增加，但大量抛售潮不会发生，不过房市购房主力是否流失反而更令人担忧。





原网文指出，很多公教人员用退休金缴买房贷款，年金大砍后，未来恐怕养不起房子，恐怖的年改房屋抛售潮就要来了。有不少人同感表示，公教一直是买房投资主力之一，当初贷款成数高，利息又比较低，很多人买了 2 、 3 间房，少了月退休金缴房贷，恐怕撑不下去。

还有人认为，近十年，就连公教也买不起台北市的房子了，文山、新店、中永和等公教人多，房市会受冲击，另外桃园高雄低薪，房市多靠公务员，恐怕也崩定了。

不过也有人觉得影响不大， “ 老一辈公教的子女应该都在赚钱了，大不了就直接过给孩子让他们缴而已！ ”“ 我房东夫妇都是退休老师，房贷早缴完 ”“ 说到冲击房市让人怀疑，因军公教投资多半很保守。 ”

据台湾《经济日报》报道，住商不动产企研室经理徐佳馨表示，确实有不少公教人员用月退休金缴房贷，但 2012 年之前，多数房贷已缴清，军公教偏好的文教区或商圈，若是这几年才买，下半年委托出售数量有可能增加。不过，年改后，收入减少，房市或可能流失不少主力顾客。





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