日本2018不公平贸易报告：点名指责美国进口限制

日本经济产业省 6 月 18 日发布 2018 年版《不公平贸易报告》。报告点名指责了美国特朗普政府以钢铁和铝进口限制为开端加强贸易保护主义的政策。

共同社当天报道称，作为日本应对美国进口限制的方针，该报告首次写明应考虑向世界贸易组织（ WTO ）提起诉讼以解决相关问题。报告还提出，日本将与欧盟开展合作，利用双边、多边框架推进对美谈判。

此外，就美国政府正讨论对汽车单方面进口制定限制措施一事，报告也表达了关切。

报告指出，这在全球贸易中占据很大的比例，并敲响警钟称若启动汽车进口限制将对自由贸易造成严重影响。报告还称，进口限制措施可能会对多国参与自由贸易、相互获利的多边贸易体系产生负面影响。





美国白宫 5 月 23 日发布声明说，美国总统特朗普与商务部长罗斯当天讨论了目前美国汽车业的状况，特朗普已指示罗斯考虑启动 “232 调查 ” 来决定进口汽车及零配件对美国国家安全的影响。

对此，人民网 5 月 25 日报道称，特朗普政府如果以第 232 条款为依据决定对汽车征收高关税，将是继今年 3 月对钢铁及铝产品之后实施的又一措施。这次给日本产业界带来的打击，则要远远超过钢铝产品。报道指出，日本钢铝产品对美出口每年约为 2200 亿日元。与此同时，日本汽车出口量有近四成是面向美国，出口总量约为 4.6 万亿日元，占日本出口总额的约三成。日本汽车零部件的对美出口额也达 9000 亿日元。

日本经济产业省于

1992

年开始首度发布《不公平贸易报告》，报告通常就日本与主要贸易伙伴之间的贸易状况与协定等内容进行审视。

Twitter

sgnypost





