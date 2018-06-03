美媒：特朗普上任497天 超3000条声明“不靠谱”

自特朗普成为美国总统以来，本土媒体对他言行举止的各种分析始终不断。近日，有美媒报道称，“事实核查者”数据库在针对特朗普所有“可疑”声明展开分析、分类并追踪后发现，他自宣誓就职后的497天内，已经做出了3251次虚假或具有误导性的声明。
据《华盛顿邮报》6月1日报道，数据显示，特朗普平均每天会做出超过6.5条声明。在其成为美国总统的前100天内，每天只有4.9条，但是随着其成为总统接近500天，每天的声明数量也在不断攀升。
文章指出，像是在5月份，特朗普平均每天要就各种事情做出8次声明，而5月29日在纳什维尔举行的集会上，这一数字更是达到了惊人的35次。当天，特朗普谈到了他通过了美国历史上最大的减税计划（实际上仅排在历史第8位）、夸大了与墨西哥之间的贸易逆差、就移民问题也做出了不少的虚假陈述。此外，他也曲解了民主党人的言论，把对无证移民的同情视作是支持MS-13黑帮成员。
据了解，在特朗普的这些断言中，有近三分之一涉及经济议题、贸易协定和就业。像是特朗普喜欢引用失业数据，但他在竞选期间曾多次表示相关的失业率是虚假的，完全不可信。而在就业增长方面，他曾称这是“令人难以置信的成功”，但特朗普在担任总统期间的年度就业增长速度，却比奥巴马任期内的最后五年要慢。
特朗普误导性声明的另一个来源则是关于移民。例如在过去3个月内，他曾19次错误地声称美国与墨西哥间的边界墙正在建造，尽管国会已经否认会为此提供资金。而除了关注特朗普这些虚假或是有误导性声称的内容，《华盛顿邮报》还发现这位美国总统有一种一再重复其错误言论的倾向。文章表示，其中的122条声明被这位美国总统至少提及了3次，其中一些被反复提及的频率堪称惊人。
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