中方批美炒作南海问题：有种“贼喊捉贼”的滑稽

境外媒体称，中国对美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的批评作出了回应，为本国在南海的活动展开辩护，同时指出了美国的虚伪。
据香港亚洲时报网站6月1日报道，外交部发言人华春莹5月31日在例行记者会上说：“美方有些人炒作所谓中国南海军事化问题，在我看来，有种‘贼喊捉贼’的滑稽。”
华春莹说：“中国不是在南海最早部署武器的国家，也不是部署武器最多的国家，更不是在南海军事活动最频繁的国家。到底是谁在南海推动‘军事化’，大家可以擦亮眼睛，答案不言自明。”
报道称，早些时候，美国开展了一次这种行动，两艘美国军舰在西沙群岛附近航行。马蒂斯5月29日对记者表示，美国打算继续持续开展所谓“航行自由”行动。
华春莹说，我们想奉劝美方有些人，放弃无谓的炒作，多做有利于地区国家互信合作的事。
此外据法新社5月31日报道，对于美国高层官员指责“中国试图在亚洲谋取霸权并正在推动南海军事化”，中国5月31日进行了反驳。
即将转任华盛顿驻韩国大使的美国海军上将哈里·哈里斯5月30日说，朝鲜对美国构成最迫在眉睫的威胁，而中国的“亚洲霸主梦”则是美国面临的最大长期挑战。
中国外交部发言人华春莹5月31日在例行记者会上说，这并不令人感到意外，因为“沉迷和追逐霸权的人，总会觉得别人在觊觎自己的霸权”。
她还说：“中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。”
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