小身材大威力！美军自杀式无人机：可摧毁坦克 单兵能携3架

美国《防务新闻》周刊网站 6 月 11 日发表题为《自杀式无人机小身材大威力》的报道称，在一个小屋的一角，火箭发射器和机枪的对面是一台小型地面机器人。在它后面，是一架被吊挂展示的 “ 捕食者 ” 无人机。





这一款名为 “ 捕食者 ”AX-1 的无人机在今年五月斯洛伐克布拉迪斯拉发安防展上首次亮相，由该国的康佩尔工业公司和因乔夫航天公司联合研制。它是一种巡飞弹，能由步兵携带。





报道称， AX-1 重 22 磅（ 1 磅约合 0.45 公斤），其中有效载荷 4.4 磅。这一载荷可能是温压弹头，宣传材料称这种弹头可以有效打击 “ 无装甲和轻装甲目标 ” 。如果预期目标是重装甲， AX-1 就能使用高爆反装甲弹头，这种弹头意在打击装甲运兵车、步兵战车和老式坦克。这些弹头都由标准的 RPG-7V 火箭筒所用弹药研发而来。毕竟这种微型无人机的与众不同之处不在于它所制造的爆炸类型，而在于飞行器本身。





AX-1 飞行速度在每小时 80 英里（ 1 英里约合 1.6 公里）到 155 英里之间，巡航速度约每小时 120 英里。宣传册上称 AX-1 的作战范围为 2.5 英里，但其他报道称这一范围有 12 英里，最长飞行时间为 20 分钟。 20 分钟的飞行时间对无人机来说并非前所未闻，但对巡飞弹来说是一个很短的时间，一些巡飞弹能够飞行长达 6 小时。





报道称，对今天和未来的军队而言，这类武器尤为引人注目的不仅是其部件的组合方式，还有如何对其进行控制。宣传材料显示，它由一个第一人称主视角摄像头引导。这是一种在没有支援部队的情况下制造爆炸的方法，其打击精准度就像是引导它的人能控制方向盘一样。它采用管式发射，不需要跑道或特殊的发射轨，且单兵可携带多达 3 架这种无人机。





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