法军选定新型反坦克导弹：测试成绩惊艳 或成国际市场爆款

法国《论坛报》网站 6 月 10 日发表题为《新型 MMP 导弹展现出卓越性能》的报道称，法国陆军最终选定了新款的战术导弹，以替代早已服役的 “ 米兰 ” 导弹。这款被选定的新型导弹名为 MMP 战术导弹，大部分研发资金（ 75% ）由欧洲导弹集团（ MBDA ）自己出资。 MMP 导弹在今年 5 月初又进行过一系列测试之后，目前正在军队中部署。测试结果十分令人满意，而且导弹有可能还会在海外市场找到出路。





报道称，法国陆军技术部试射了 2 枚导弹以评估该导弹系统，其射程都超过了 5 公里，这比其设计射程还要远很多，而且 2 枚导弹都命中了目标。有关人士说： “ 试射结果非常棒。 ” 在此之前进行的一次试射中，有 3 名士兵曾根据不同任务类型同时向 3500 米以外的一辆坦克发射导弹，最终 3 枚导弹都命中了目标。





MBDA 公司认为，这一系列试射活动能够让导弹继续以固有的节奏生产，可以比军队部署 MMP 的即时需求生产更多的导弹。到 2025 年， MBDA 要交付 1950 枚该型导弹，超过当前正在执行的 2014 至 2019 年军队规划法案所规定的 1750 枚。法国陆军 2017 年已经接收了 150 枚该型导弹和 50 个发射装置，今年还将接收 100 枚导弹和 125 个发射装置。





MMP 战术导弹的射程两倍于 “ 米兰 ” 导弹，将会装备陆军步兵、机械化部队和三军特种部队。该型导弹也可以从 “ 虎 ” 式武装侦察直升机上发射，预计将从 2020 年开始装备。





报道称，通过这种新型的战术导弹， MBDA 公司将有资本与美国 “ 轻标枪 ” 和以色列 “ 长钉 ” 进行激烈竞争。 MMP 导弹将要替换的 “ 米兰 ” 导弹早在 1974 年就已入役，在该类战术导弹中以超过 20% 的份额长期领跑全球市场。全球有 43 个国家的军队购置过 “ 米兰 ” 导弹（总计 35 万枚）。

报道表示，

MBDA

之所以要自己掏大部分钱研发

MMP

导弹，主要也是因为希望保持自己全球最优秀导弹制造商之一的地位。

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