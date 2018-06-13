法军选定新型反坦克导弹：测试成绩惊艳 或成国际市场爆款

法国《论坛报》网站6月10日发表题为《新型MMP导弹展现出卓越性能》的报道称，法国陆军最终选定了新款的战术导弹，以替代早已服役的“米兰”导弹。这款被选定的新型导弹名为MMP战术导弹，大部分研发资金（75%）由欧洲导弹集团（MBDA）自己出资。MMP导弹在今年5月初又进行过一系列测试之后，目前正在军队中部署。测试结果十分令人满意，而且导弹有可能还会在海外市场找到出路。
报道称，法国陆军技术部试射了2枚导弹以评估该导弹系统，其射程都超过了5公里，这比其设计射程还要远很多，而且2枚导弹都命中了目标。有关人士说：“试射结果非常棒。”在此之前进行的一次试射中，有3名士兵曾根据不同任务类型同时向3500米以外的一辆坦克发射导弹，最终3枚导弹都命中了目标。
MBDA公司认为，这一系列试射活动能够让导弹继续以固有的节奏生产，可以比军队部署MMP的即时需求生产更多的导弹。到2025年，MBDA要交付1950枚该型导弹，超过当前正在执行的2014至2019年军队规划法案所规定的1750枚。法国陆军2017年已经接收了150枚该型导弹和50个发射装置，今年还将接收100枚导弹和125个发射装置。
MMP战术导弹的射程两倍于“米兰”导弹，将会装备陆军步兵、机械化部队和三军特种部队。该型导弹也可以从“虎”式武装侦察直升机上发射，预计将从2020年开始装备。
报道称，通过这种新型的战术导弹，MBDA公司将有资本与美国“轻标枪”和以色列“长钉”进行激烈竞争。MMP导弹将要替换的“米兰”导弹早在1974年就已入役，在该类战术导弹中以超过20%的份额长期领跑全球市场。全球有43个国家的军队购置过“米兰”导弹（总计35万枚）。报道表示，MBDA之所以要自己掏大部分钱研发MMP导弹，主要也是因为希望保持自己全球最优秀导弹制造商之一的地位。
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