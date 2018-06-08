印拟限制结婚登记时间 非定居印度者须在48小时内登记

据《印度时报》6月7日报道，印度妇女与儿童发展部(WCD)部长莫妮卡•甘地6日表示，所有非定居印度人在结婚时必须在48小时内登记，否则，将不能办理护照和签证。
报道称，目前印度还没有结婚登记的时间限制。然而，法律委员会的一份报告建议，登记结婚的时限应限制在30天之内，超过30天后，当事人每天将被处以5卢比(约合人民币0.48元)的罚款。
莫妮卡说:“非定居印度人结婚必须在48小时内登记，否则不会发放护照和签证。”她还说，WCD部门正在向登记员发出命令，要求向登记员提供此类婚姻的细节，以便维护中央数据库的信息。
WCD早些时候与印度外事部、内政部、法律和司法部的代表组成了一个综合办事处，以调查涉及非定居印度者的婚姻纠纷。此外，印法律部门修改了法规，允许政府将非定居印度的犯罪分子的财产进行托管，以防他们在数据库确定其身份之前抛弃配偶潜逃。
她还谈到了在2017年由交通运输部发布的关于改善妇女安全政策的新出租车政策指导方针的规定。她说:“这些措施包括在所有出租车上强制安装GPS应急装置，禁止使用儿童锁系统，突出显示司机的照片和车辆登记号码，以及根据女性乘客的意愿共享座位。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost