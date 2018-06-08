印度四年来首次提高利率 欲抑制通胀

法媒称，印度央行6月6日4年多来第一次加息，凸显出该国对通胀加剧的担忧。
据法新社孟买6月6日报道，印度储备银行说，基准回购利率——即它向商业银行出借资金的利率——将被上调25个基点至6.25%。
印度上一次上调该利率是在2014年1月，当时调整后的利率为8.0%，后来又接连降息。
印度零售通胀率最近达到4.58%，超过印度储备银行货币政策委员会设定的目标。印度实施一系列颠覆性措施后，经济开始高歌猛进，消费开支增加，再加上油价上涨，共同推高了零售通胀率。
另外，预计今年的雨季正常，有望为经济接下来数月的增长提供动力——农业是印度经济的基石。
印度储备银行的新闻稿说：“在上述背景下，货币政策委员会决定把政策性回购利率上调25个基点，维持中性货币立场。”
新闻稿还说：“货币政策委员会重申，坚持整体通胀率长期稳定在4%的中期目标。”印度储备银行是在金融首都孟买召开会议后发布新闻稿的。
此前，对于印度储备银行究竟会现在加息还是等到8月份下次开会、届时进入雨季也有将近两个月时加息，分析师们看法不一。
然而，这次货币政策委员会的6名成员对于加息全部投了赞成票。加息能够促使人们储蓄，有助于抑制消费开支。总部设在孟买的印度信息热线公司的高级经济学家阿舒托什·达塔尔说，年内可能还会加息。
他对法新社记者说：“国内生产总值增长及预期为印度储备银行提高利率、用合理方式实现通胀管理目标提供了充分的空间。”
2016年晚些时候的“废钞”政策使得印度大部分高面额纸币退出流通领域，导致经济急剧转冷。去年，印度又在全国推出新的商品及服务税，再次影响经济增长。
不过，上周印度宣布，一季度国内生产总值增长7.7%——这是两年来的最高增速。
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