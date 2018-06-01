研究表明多锻炼腿部能强健大脑

美媒称，新的动物实验表明，步行、奔跑、蹲伏等锻炼腿部的运动对于完善神经系统的功能至关重要。
据美国健康生活新闻网5月29日报道，基于老鼠的实验表明，大脑与肌肉之间的联系十分复杂，从腿部大肌肉向脑部传输的神经系统联络同起源于脑部向肌肉传输的联络同样重要。
报道称，这一研究结果具有广泛意义，能帮助人们更好地理解各种神经疾病（如运动神经元病、多发性硬化症与脊肌萎缩症等）及缺乏运动的生活方式导致大脑整体健康状况受损的原理。
撰写这篇研究论文的作者之一拉法埃拉·阿达米说：“这并非偶然。我们注定要采取一种活跃的生活方式：走路、跑步、蹲坐，使用我们的腿部肌肉抬起重物等等。”
报道称，阿达米来自意大利的米兰大学。在5月23日发表在《神经科学前沿》杂志上的这篇论文中，她与同事介绍了他们的研究成果。
在一次杂志新闻发布会上，阿达米解释说：“神经健康并非仅仅是大脑向肌肉下达‘抬起、行走’等这样的单向指令。”
报道称，在这项新研究中，老鼠的后腿被禁锢了28天。老鼠仍然可以利用它们的前腿像往常一样四处走动、进食、修理自己的皮毛。在此期间老鼠们并没有表现出明显的抑郁。
但此后对老鼠脑部被称为脑室下区的特定区域进行检查发现，与后腿未被禁锢的老鼠相比，这些后腿被禁锢的老鼠此部分脑区的神经干细胞活动减少了70%。特定脑细胞的发育也大幅减缓。
研究人员发现，被限制活动的所有老鼠身体的总含氧水平都出现了下降，并最终影响到了它们的新陈代谢。
他们总结，虽然动物研究不总是适用于人体，但新发现表明，腿部运动和负重锻炼可能激活了对正常脑部活动至为重要的脑信号。
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