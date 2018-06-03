你想当新加坡议员吗？快来报名

不久前，南洋视界曾报道一名新加坡网红想成为新加坡议员。现在这名网红肯定距离这个愿望近了一步。
不仅是这名网红，有志于进入新加坡国会成为议员的你，机会也来了。当然，你也可以举荐你认为可以进入国会的人士。
新加坡国会已经正式邀请公众，提名下一批新加坡国会官委议员。提名期从6月4日到6月6日下午四点半截止。
有志于成为最新官委议员的公众，或者推荐心仪者的公众，可前往国会领取表格，或者通过新加坡国会官方网站下载表格。
新加坡国会是由单选区和集选区的民选议员、非选区议员和官委议员三种类型议员组成的；后两者在国会里可以自由发表意见，参与进行各项辩论，但最终表决时没有投票决定权。
新加坡国会秘书处说，官委议员提名人，应已提供杰出的公共服务，或者为新加坡带来荣誉，或在艺术和文字、体育、文化、科学、商业、工业、专业、社会或社区服务或工人运动领域中具有杰出表现。
上个月，海峡时报报道说，现在的9名官委议员中，有5人可能在今年9月卸任。已经向媒体证实将卸任的包括：曾担任中华总商会会长的蔡其生、剧场工作者郭庆亮、社会企业家郭晓韵和马来专业人士协会前会长阿兹蒙等人。另一人则可能卸任。
新加坡网红、博客下雪今年4月1日公开表示，有意成为官委议员。
根据新加坡宪法，官委议员候选人波希是年满21岁的新加坡公民，过去10年在新加坡居住，以及是现有选民登记者。
官委议员候选人必须能够积极参与国会活动。
拥有8名成员、并由国会议长陈川仁领导的国会特选委员会，将在提名截止后，负责筛选符合资格的提名人选，然后再向总统哈莉玛推荐新任官委议员人选。
特选委员会成员包括徐芳达、傅海燕、许宝琨、林瑞莲、杨莉明、维凯和黄循财。
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