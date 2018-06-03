新加坡防长：美中如果不合作，世界将是双输

第十七届香格里拉对话星期天（6月3日）闭幕。新加坡防长表示，美中两个大国如果不愿意为了一个无论国家大小都能获益的包容体系进行合作，世界将是双输。而法国防长则呼吁，南海领土的争议应通过法律手段和协商解决，而不能通过武力；航行自由必须得到维护。
香格里拉对话6月3日就如何“提升区域安全合作标准”的议题举行了第五次全体会议。
东道主新加坡国防部长黄永宏表示，由于美国、中国和印度等国家对亚洲影响巨大，在香格里拉对话今年进入第17个年头时，国际间的游戏规则在发生变化。
他举例说，美国总统特朗普政府的“美国优先”政策，以国家安全为由，不管其他国家是否接受，单方面对进口钢材和铝征收关税，是美国国家立场的展示。
黄永宏还表示，同样出于安全原因，南海的主权声索国在有争议地区单方面采取行动，保护他们自己的核心利益。他说：“中国以历史为依据，无视菲律宾通过海牙国际法庭做出的裁决，在有争议的领土上加紧建造情监侦，甚至反制武器系统，以此作为反制可能的围堵的前沿阵地。”
他说：“这两个例子都反映出他们以‘核心安全考虑’做出的举措。不管这些理由是否有道理，都是对国际规范的偏离，都挑战了现状，并且违背了对亚太地区有利的共同规则。我们都会同意，维持一个使亚洲数百万计人口摆脱贫困的体系，符合我们共同的利益。”
黄永宏防长说，美国和中国这两个大国，是全球化2.0发展中关键的参与者。在这个过程中，如果全球公域不能得到保护，甚至是损害事实上或正式的贸易和安全联盟，那么所有人的未来都是艰难的。
他强调说，如果美国和中国不愿意为了一个无论国家大小都能获益的包容体系进行合作，对世界来说是双输。
前美国国防部长科恩在受访时表示，就像股市会大跌一样，如果美中之间发生冲突，或者发出冲突的威胁，对美中来说都不是件好事。
他说：“我认为美中两国有责任说，我们有开放的海域，自由的航行，我们不会拿走你们的财产，不会冻结任何东西，我们希望现有的状况持续下去，每个人都皆大欢喜。你们（中国）显然不高兴，但是为了解决合法的国际问题，不能施加你们的力量”。
新加坡国防部长黄永宏说，美中关系是亚太最重要的双边关系，东北亚国家的关系状况对于稳定也至关重要。美朝峰会拟于本月12日在新加坡举行。这此峰会固然重要，但中国、日本和韩国关系的发展也应不仅局限于朝鲜问题。
另一方面，他表示，东盟和中国将在一个多星期后举行磋商，努力达成关于南海问题的“行为准则”(CODE OF CONDUCT)，因为行为准则的磋商过程和成果将影响全球化2.0，而一个具有实质性的，有效的行为准则将解决南海的声索国以及使用国(user states)的主要关切，并且将对提高信任，促进稳定大有帮助。
法国国防部长富罗伦萨・帕尔利在演讲中表示，“提升区域安全合作标准”目前面临核扩散，尊重国际海事法，以及反恐等方面的挑战。
她说，朝鲜的核武器计划长久以来是一个严重的威胁，而且朝鲜开发核武器的速度很快，国际社会的压力都不能跟上。帕尔利防长说，平壤给人们的印象是，他们最终并不准备永久，不可逆转的，可以核实的无核化。不过她说，当然人们希望，几经反复的川金会6月12日能在新加坡举行。
帕尔利还强调要尊重国际海事法。她说，大家都知道，有些海上通道对区域一些国家的经济安全来说至关重要。事实上，这些海上通道对区域外的很多国家的经济安全也必不可少。帕尔利还不点名地批评包括中国在内的南海主权声索国。
她说：“南海对个别国家的重要性并不赋予这些国家绕开国际海事法的权利。法国不是该区域领土争端的一方，法国也不会成为一方。但是法国坚持要尊重两个基于规则秩序的原则：争议应通过法律手段和协商解决，而不能通过武力；航行自由必须得到维护。”
一天前，美国国防部长马蒂斯在香格里拉对话的演讲中对中国在南海岛礁的军事化进行了抨击，并提出了警告，称如果中国不停止在南海岛礁上的军事化进程，未来可能会为此承担更大的后果。（美国之音）
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