外媒称“东风”-41导弹接近入役 下一步将重点研发潜射型

英国《简氏防务周刊》网站 6 月 12 日发表题为《在最新试射之后，中国 “ 东风 ”-41 洲际弹道导弹接近服役》的报道称，据华盛顿自由灯塔网站日前报道，中国 “ 东风 ”-41 洲际弹道导弹于 5 月 27 日进行了第十次试射。





报道援引匿名美国防务官员的说法称，导弹从中国北部的山西省太原卫星发射中心发射，向西飞行数千公里，命中位于戈壁沙漠靶场的目标。





据《简氏战略武器》杂志的数据， “ 东风 ”-41 （ CSS-X-20 ）导弹为三级固体燃料洲际导弹，最大射程在 1.2 万至 1.5 万公里之间，有效载荷约为 2500 公斤，可能携带最多 10 个多弹头分导再入载具（ MIRV ），核弹头当量为 150 千吨 TNT 。其有效载荷可能还包括诱饵弹头和反制措施。





报道称， “ 东风 ”-41 的研发可能早在 1986 年就启动了，但直到 2012 年 7 月才进行第一次试射。在 2017 年底进行的试射后，有中国媒体报道， “ 东风 ”-41 可能在 2018 年上半年服役。





近日，一篇评论文章援引一位中国军事专家的说法称，如果试射报道属实， “ 东风 ”-41 应该 “ 已接近服役状态 ” 。





文章声称， “ 东风 ”-41 不仅是中国最先进的洲际弹道导弹，同时也是世界上最先进的洲际弹道导弹之一。





报道称， “ 东风 ”-41 主要采取公路机动方式，使用轮式发射车，但也可能通过铁路部署。





报道认为，解放军装备有相当数量的弹道导弹，但只有一小部分是洲际弹道导弹，其余导弹的重点很可能是应对因台湾问题发生的潜在冲突。





报道称，目前，中国有两款主力型号的洲际弹道导弹射程能够覆盖绝大部分美国本土，以及欧洲和亚洲全境。它们是采用液体燃料的 “ 东风 ”-5 （ CSS-4 ）和采用固体燃料的 “ 东风 ”-31 （ CSS-10 ）。





根据美国国家航空航天情报中心（ NASIC ） 2017 年 7 月的报告， “ 东风 ”-5B （ CSS-4 Mod 3 ）和 “ 东风 ”-31A （ CSS-10 Mod 2 ）的射程超过 1.1 万公里，估计中国拥有 35 枚这样的导弹。





报道称， “ 东风 ”-5 的导弹发射井很可能在核冲突中成为目标。作为液体燃料导弹，其在发射前需要较长的反应时间。然而，根据 NASIC 的报告， “ 东风 ”-5B 是中国第一款能携带 MIRV 的洲际弹道导弹。





报道认为， “ 东风 ”-31 是公路机动式导弹，很难对其进行瞄准，而在采用固体燃料的情况下，它可以迅速做好发射准备。 NASIC 的报告称，它只能携带单弹头，但一些消息人士暗示，它也许能够携带 3 个 MIRV ，但这就会导致射程减少 2000 公里。





报道称， “ 东风 ”-41 似乎把 “ 东风 ”-31A 的机动性和 “ 东风 ”-5B 的射程和有效载荷结合在了一起。

报道认为，中国下一代潜射弹道导弹（

“

巨浪

”-3

）的射程将比目前的

“

巨浪

”-2

（

7000+

公里）要远，同时也能携带

MIRV

，该弹可能以

“

东风

”-41

为蓝本。如果

“

东风

”-41

的试射已经成功完成，那么下一步的重点可能转向潜射型号的研发。

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