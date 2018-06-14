欧盟新防务基金拒绝美英分享：既防俄 也要摆脱对美依赖

法新社 6 月 12 日报道称，欧盟官员 12 日说，欧盟 13 日将提交新的 130 亿欧元的防务基金，但参与的条件是将包括脱欧后的英国和美国在内的 “ 第三国 ” 排除在外。





报道称，欧洲防务基金是该集团加强其保障自身安全能力战略的主要工具，因为它对来自俄罗斯的威胁和特朗普总统领导下的美国显而易见的矛盾心态感到忧心忡忡。





报道称，它提供的这笔从 2021 年开始的研发资金只提供给欧盟成员国，而不包括届时已经离开的英国和美国。





一位不愿透露姓名的欧盟官员对法新社记者说，有资格获得欧洲防务基金的公司 “ 必须位于欧盟，在欧盟有基础设施，最重要的是决策不能由欧盟以外的实体控制 ” 。





这意味着一家美国防务制造商的欧洲子公司不能从欧洲防务基金获得融资。





报道称，这些条件也将适用于即将于明年 3 月脱欧的英国，尽管英国表示它希望与欧盟的安全合作能够成为双方未来关系的重要组成部分。





有官员证实， “ 该方案旨在于 2021 年 1 月 1 日起适用于这一拥有 27 个成员国的联盟 ” 。他表示， “ 非欧盟和欧洲经济区成员国的国家将不会与该基金有任何关联，除非为此达成一个特定的协议 ” 。





报道称，自欧盟去年 12 月启动其防务合作协议以来，美国一直担心它将成为保护法国达索等欧洲防务公司、防止美国与其竞争的保护主义工具。





欧洲官员说，欧洲防务基金将有助于欧盟摆脱对美国的依赖，增强其 “ 战略自主权 ” 。





欧盟已经向欧洲防务基金提供了 130 亿欧元的预算，其中 41 亿欧元用于研发， 89 亿欧元用于发展军事能力。





法国国防部长弗洛朗丝

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帕利表示，法国希望为其与德国、意大利和西班牙合作的军用无人机项目融资。

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