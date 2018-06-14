美媒分析驻韩美军下一步怎么办？有三种可能

美国《星条旗报》网站 6 月 11 日发表题为《驻韩美军下一步怎么办？》的文章称，美国在朝鲜半岛上的驻军是朝鲜的一个主要痛处，因为美国在 1950 年 -1953 年的战争中支持韩国。一些韩国官员和其他人士认为，如果朝鲜放弃核武器，实现和平，就不再需要美国在韩国的驻军了。反对者认为，仍然需要美军保护韩国不受朝鲜可能的攻击。





文章称，与此同时，美军没有改变姿态，继续训练并保持常备不懈的战备状态。真相可能是某种折中状态。以下是大约 2.85 万名驻韩美军未来可能出现的情况。





全面撤出





文章介绍，历史上，朝鲜一直要求美国从朝鲜半岛撤军，并不再为韩日提供所谓的核保护伞。朝鲜一直把美国敌对政策作为自己发展核武器的理由。





文章称，它还经常批评每年一度的美韩军演，而这两个盟国坚称这种军演是防御性的。韩国总统文在寅 4 月曾说，朝鲜不再坚持把撤军要求作为放弃核武器的条件之一。但平壤继续批评美韩军演。





另一种说法认为，朝鲜最高领导人将把这个问题留给未来的谈判。前中情局分析人员、美国国务院官员罗伯特 · 卡林最近在一个网站上写道： “ 在这个时候，他可以选择不明确提出撤军问题，而是选择一种可以让他未来再提起这个问题的说法。 ”





减少人数





《纽约时报》上个月报道说，特朗普要求五角大楼考虑减少驻韩美军数量。该报援引了一些听取了相关情况介绍的人士的话，但没有具体说明总统是否在考虑全面或部分撤军。政府否认了这一报道，国家安全顾问博尔顿称这是 “ 彻头彻尾的无稽之谈 ” 。





文章称，撤出美国驻军的打算并非史无前例。吉米 · 卡特 1977 年上任后曾试图撤回这些军队，目的是为了省钱并向韩国当时的执政者施压。但在高级助手的反对和中情局的一份报告表明朝鲜大规模杀伤性武器计划比之前认为的更加危险的情况下，卡特放弃了这一计划。





文章介绍， 1971 年，尽管遭到首尔的强烈反对，理查德 · 尼克松撤出了 6 万名驻韩美军中的大约 1/3 。老布什在 20 世纪 90 年代初从韩国撤出了战术核武器。





文章称，驻韩美军正将大部分军人及其家属从首尔的一个陆军兵营，迁至新扩建的汉弗莱斯军营，这是一项拖延已久的迁移计划的一部分。





文章称，虽然美国国防部长马蒂斯坚称军队哪儿也不去，但军方可以决定减少获准来韩国的家属数量。官员们还可以缩减联合军演的规模，减少从其他国家调兵遣将的数量，并拒绝向该地区派遣超音速轰炸机和航空母舰。





文章称，下一次检验将是秋季的 “ 乙支自由卫士 ” 军演。官员们说，首尔和华盛顿已经同意继续进行演习，但会保持保持低调，以维持和平氛围。保守派智库 “ 国防优先 ” 组织的高级研究员丹尼尔 · 戴维斯认为，美国经得起从韩国撤军。





文章指出，美国仍将在日本和关岛部署数以万计的军人和庞大的空军。他说，军方可能会逐步撤回，可能会从撤走战斗旅开始，留下后勤和空军。作为曾在韩国服役的退役陆军军官，戴维斯说： “ 这个过程可能是分阶段进行。如果他们达成了真正的和平条约，那么就减少了对实际的军事威慑力量的需求。 ”





保留驻军





文章指出，长期以来，韩国人对美国的军事存在都怀有一种爱恨交织的感情。





文章称，大多数人支持与美国建立了几十年的同盟。不过，由于一波波的反美主义浪潮，这种关系过去一直起起伏伏。





文章称，韩国和平活动人士经常在集会上挥舞标语，呼吁结束美韩军事演习，并取消美国一种存在争议的先进导弹防御系统

——“

萨德

”

系统。

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