印度再现私刑致死案 两人疑似因偷牛被村民打死

印度近日连续发生多起村民擅自用私刑而致人死亡案，这种悲剧还在继续发生。据《印度时报》 6 月 14 日报道，在 13 日清晨，印度一些村民杀害了两名穆斯林男子，原因是这两人涉嫌在偷牛。





一段视频显示，其中一名头部有伤痕的受害者用一根竹竿被拖在地上，这段视频在社交媒体上疯传。

警方现在已经确定两名遇害者的身份。一名警官表示： “ 受害者以前有过盗窃牛的犯罪记录。死者的尸体在验尸后被移交给家人。 ” 目前有四人因涉嫌私刑被捕。

警方介绍当时的请说，有五人前往该村偷水牛，当他们进入这个村庄时，被手持弓箭的村民抓住。虽然其中三人设法逃离，但两人被村民包围并私刑处死。

警方表示： “ 村民们对该地区的偷牛行为感到不满。我们正在收集有关这一事件的报告。 ”

这只一连串与牛有关的私刑案件中的最新一期。今年 3 月，拉姆加赫一法院判处 11 名牛市治安队员，其中包括一名印度人民党领袖，其中包括一名印度人民党领导人，他仅因怀疑一穆斯林男子在车内携带牛肉便对其实施私行。

此外，印度近期还发生多起村民滥用私刑案件。近日有两名男子因被怀疑拐卖儿童被村民打死。

Twitter

sgnypost





