害怕激怒北京遭天价赔偿 马来西亚新政府改口

自从马来西亚新总理上台，有关新总理会如何处理中资项目的问题引发关注。此前有消息称，马来西亚新总理宣布要取消双坡高铁的修建，引发了热议。而如今马来西亚新政府改口了。
综合媒体6月5日报道，马来西亚《星报》4日发表对前财长扎因丁（Daim Zainuddin）的采访，他现任“5人资政理事会”主席。扎因丁表示，新政府“将通过外交渠道、谨慎处理前政府与中国企业的项目合同”。
扎因丁在接受马来西亚《星报》采访时表示：“中国对我们很重要。我们很喜欢这种密切关系，可惜在前政府的领导下，很多与中企的合同受污染，很难理解，且条件也是单方面的。”他表示，马国新政府目前正与中国政府展开谈判，总理马哈迪和他自己已分别会晤了中国驻马大使白天，“中国被我们的同伴误导了”。 不过，扎因丁没有进一步解释何为“误导”以及被谁误导。
被马哈迪（Mahathir Mohamad）点名为接班人的马来西亚前副总理安华（Anwar Ibrahim），也表示支持新政府重审中资合同，“但不要激怒北京”——香港《南华早报》6月1日刊发对安华的采访称。
此前有消息称，马来西亚将取消双坡高铁的修建，而这个项目是有中国项目参与，尤其是高铁。当时分析称，如果马来西亚真的取消和中国高铁合作，那么将遭数亿违约金赔偿。
马哈迪在5月28日宣布，将取消新加坡和马来西亚政府于2016年12月签署的双坡高速铁路项目，并称此举是“为了马来西亚经济，避免国家破产”。新华社报道称，为撕毁合同，马来西亚将向新加坡支付约1.6亿元新元的违约金。
较早前，马哈迪的专访时坦言，“如果马来西亚毁约，就必须支付大量的赔偿金。但他透露，政府正想办法减少违约金的支付数额。”不过新加坡媒体称，当初签订的条约显示，一旦终止项目，马来西亚需要支付新加坡“5亿元”。马哈蒂尔称自己并不确定这是5亿令吉还是5亿新加坡元，“据我所知是前者”。（多维新闻）
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