美朝板门店协调“特金会”议题 朝强烈要求美解除制裁

30日，据多名韩美知情人士称，朝美两国在下月即将到来的首脑会晤前夕就以朝鲜无核化为前提着手建立朝美外交关系达成一定共识。
美国驻菲律宾大使金成带领的美国协商小组当天上午在板门店与朝鲜外务省副相崔善姬会晤，协调下月朝美首脑会晤的议题并交换了涵盖以上内容的立场。
预计当天朝美在板门店工作协商中准备的草案将在纽约进行的美国国务卿蓬佩奥与朝鲜统一战线部部长金英哲之间的谈判上最终确定是否达成一致协议。
金成与崔善姬之前于本月27日在板门店的第一轮对话中交换了两国的要求事项。熟知韩美外交的知情人士称，“27日的对话上，朝鲜强烈要求与美国建立外交关系和解除对朝制裁”，“他们已经实施了炸毁核试验场等无核化措施，并表明今后会走上全面无核化道路的意思”。
该人士透露，“朝鲜解释称，如果与美国建立外交关系，对朝制裁等美国对朝敌对政策得以撤销，那么（朝鲜）就没有拥核的理由”。据推测，当天离开中国北京前往纽约的金英哲可能会向美方转达这一立场。
另一名知情人士称，“若国务卿蓬佩奥与金英哲的会谈成功进行，两国很可能在下月朝美首脑会晤时以协议形式签署涵盖两国建交、解除对朝制裁、朝鲜无核化等内容的条约“，”若双方签署条约，美国国会将通过决议推进条约生效“。
在朝美首脑实现会晤、双方关系改善的背景下，以宣言的形式达成协议并生效后，那么接下来就是实施全面无核化的阶段性措施。然而，两国在朝鲜无核化措施和与此相对的体制保障上是否存在意见不一致还尚不明确。
知情人士称，”据悉，为了检验朝鲜完全无核化的意志，美国作出了运出部分核武器等不可逆的初期措施要求“。
该人士还补充说，”但是，朝鲜或以撤出部分核武器则会打破韩朝间军事力量均衡为由，要求韩美中断‘乙支自由卫士’联合军演和美军在韩半岛战略资产的扩展“。
【美国之音电台网站5月31日报道】分析人士指出，即便是”特金会“顺利且成功举行，最佳的结果也只是两国达成某种框架协议，即金正恩承诺”去核“，特朗普保证”和平“。
据美国全国广播公司报道，美国中央情报局此前的一份报告说，没有证据显示，朝鲜目前有意图放弃核武器。报告还说，即便朝鲜希望”去核“，也不会在特朗普任期内进行。
全国广播公司报道说，特朗普总统在取消美朝首脑会谈前阅读了该报告。据看过该报告的美国情报官员称：”朝鲜不会实现无核化是众所周知的事情。“
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