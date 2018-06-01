英国户外幼儿园方兴未艾 课堂随机设在森林里

20个身穿防雨服的小朋友围坐在木桩上，跟老师唱着童谣。他们头顶上，繁茂的绿叶遮挡着初夏艳阳，微风从四周静谧的树林间穿过，带来泥土和花草的气息。
这是伦敦“小小森林人”幼儿园的“教室”，地点位于伦敦西南部保留着原始生态的温布尔顿绿地森林里。在英国，这样的纯户外幼儿园方兴未艾，引发家长兴趣和教育界关注。
天然课堂就地取材
“小小森林人”创办者利安娜·巴雷特带着记者在树林里走了好几分钟，才寻到老师和孩子们的踪影。
“我也不知道他们在哪里，因为他们会在这片森林里游荡，找不同地点当教室，每天位置都不固定。”巴雷特笑道。
这是一块相对平坦的林间空地，几截断木被摆成一个圈，充当孩子们的座椅。一顶大帐篷，是放背包、食物和供低龄孩子午睡以及换尿布的地方。另一个小帐篷加一个便携马桶，就是卫生间，门口还用树干架起一个装满温水的塑料桶，充当洗手池。
自由活动时间到了，孩子们四散开，在树林中撒欢。爬树、挖沙、捡石头是孩子们的最爱，老师们也跟着一起摸爬滚打，玩得浑身是土。玩累了，老师分头带着孩子摘树叶制作叶脉画，用树枝在沙地上写字母，或是刨出一道小水渠观察水的流动。
在森林幼儿园，几乎所有玩具和教具都能就地取材。树叶的形状，花朵的颜色，小鸟的数量，昆虫的名字，都是最鲜活而直观的知识。
“我们的课堂寓教于乐，利用户外条件设计教学内容，满足英国政府设定的幼儿早期基础教育的七大目标。”带班老师爱丽丝·奥莱利告诉记者。
“早已有研究表明，在自然环境里儿童的专注力更强，学得快、记得牢。”巴雷特补充说。
“下雨天怎么办？”记者提出这个或许大家都想问的问题。
“很简单。在树林里搭个临时帐篷，或是支起一大块遮雨布，孩子们照样能玩能学。事实上，他们更期盼雨天，”巴雷特回答说，“哪个小孩不喜欢踩水坑、玩泥巴、用小桶收集雨水呢？”
去年冬天，伦敦下了好几场大雪。孩子们在林间空地上玩雪橇、堆雪人，快乐无比。“我们唯一要做的就是让家长给孩子们多准备五六双手套，保证小手不被冻伤。”巴雷特说。
安全措施细致周到
巴雷特在威尔士的乡村出生和长大，懂得让孩子融入自然、自由成长的重要性。三年前，为了满足大女儿每天想要大量户外活动的需求，她创办了伦敦第一所真正意义上的森林幼儿园。
“有人说如今的孩子是被都市‘囚禁’的一代，我不希望自己的孩子也如此。”巴雷特说。
每天，孩子们背着装有饮用水的背包，穿着艳丽保暖的户外服和鞋帽，跟随老师走进森林。除了狂风、极寒这样的极端天气，这些年龄两到5岁的幼童每天要在森林里玩耍和学习至少6个小时。午餐由学校提供，在中午前准备好并送到森林里。每个校区都有一个固定的室内空间，但那儿仅作为每天早晚家长接送孩子的地方。
创办幼儿园第一年，巴雷特也面临许多挑战。纯户外幼儿园的好处不言而喻，但安全问题也是不少家长的头号顾虑。
为此，“小小森林人”制定了一套细致全面的安全保障措施，比如，每个校区只招收最多20个孩子；挑选热爱户外工作的老师并开展相关培训；师生配比高于其他幼儿园；老师在户外随身携带对讲机；定时清点学生人数等。
当然，更重要的是培养孩子的安全意识，让他们学会自我保护。每天一早的安全课上，老师把户外安全常识编成简单易懂的口诀，让孩子们记住不要触碰色彩艳丽的毒毛毛虫，地上捡的东西不能吃，等等。
记者留意到，每隔几棵树，就有一束彩带被系在树干或灌木上。巴雷特解释说，每天老师选定上课地点后就会在周边挂上这些彩带，作为幼儿园的“围墙”。孩子们很快都学会“看到彩带要后退，不能越过它们”。
几年实践下来，巴雷特意外发现， “儿童的适应力常令人感到惊喜。在自然环境里感知危险、保护自己，这些都是人的本能，大人应该信任孩子的能力”。
森林教育广获认可
森林教育的概念源自丹麦，迄今在德国等欧洲国家已成功实践多年。英国的自然环境和气候条件相当适合开展森林教育，但森林幼儿园在这里却是近几年才起步的新事物。
巴雷特说，一些大学和独立研究机构获许到她的幼儿园跟踪调研，她自己也在整理数据，试图论证森林教育对幼儿的积极影响。根据部分已有研究成果，经历过森林教育的孩子除了体能佳、少生病，在动手能力、合作意识、环保意识和抗挫折能力等方面都更有优势。即便是最具质疑态度的研究者也认同，至少新鲜的空气和户外探索经历有益于幼儿的身心健康发育。
两岁的乔希在入读“小小森林人”两个星期后，他的妈妈金女士就感到孩子“仿佛变了一个人”。她说，孩子除了展现出超棒的平衡感，还更加开朗、乐于助人，“我对他的性格发育感到更有信心”。
家长对森林幼儿园的兴趣与日俱增。“每天都有家长询问我什么时候开新园。”巴雷特说。短短三年里，她已经新增四个校区，分散在伦敦西部靠近居民区的公共森林绿地。但森林幼儿园依然供不应求，光在等候入学的名单上就有超过2000个孩子。
今年4月份，“小小森林人”获得英国本土新创企业的最高奖项——“女王企业奖”。
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