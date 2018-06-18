马哈迪会见马云：希望学习中国科技互联网发展

今日，马来西亚总理马哈迪会见 阿里巴巴 集团董事局主席马云。会谈中，马哈迪向马云连续三次表达了对阿里巴巴与中国企业在马来西亚投资的欢迎，并希望借此学习中国的科技互联网发展与全球化进程，加强马来西亚与中国的关系。





马哈迪向马云提出，希望阿里巴巴用自身的经验，赋能本地农民，通过开展英文和马来语双语培训的形式，帮助农产品上行找到出路： “ 马来西亚的农村还不富裕，政府的重要目标是支持农村的发展，希望阿里巴巴通过互联网的方式支持马来西亚农村发展。 ”

在马哈迪看来，阿里巴巴的特别之处在于，在自身发展的同时，也把更多机会留给了马来西亚本地人，并给予当地中小企业发展全面支持。

马哈迪在会谈中表达了对中国科技互联网与全球化步伐的赞赏。马云对马哈迪承诺，不少中国企业都有意在马来西亚进行投资，阿里巴巴此行，正是代表中国企业而来。 “ 阿里巴巴一直致力于推动帮助马来西亚进行技术升级换代，通过阿里巴巴生态体系，帮助马来西亚中小企业走向世界舞台。 ”

2018

年

4

月，阿里巴巴就派出电商专家，在马来西亚

9

个城市为

330

家中小企业进行了为期两周的电子商务培训。阿里巴巴在吉隆坡的超级物流枢纽落成后，将帮助更多的中小企业节约更多的成本。

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