特朗普发表演讲痛斥非法移民 说完拥抱美国旗

当地时间周二（19日），美国总统特朗普在美国独立企业联合会发表演讲。特朗普在演讲中大篇幅痛斥非法移民，重申其对美墨边境非法移民的“零容忍”政策，最后以拥抱美国国旗结束演讲。
据美国《国会山报》报道，特朗普在竞选美国总统期间就曾多次拥抱美国国旗，包括新罕布什尔州市政厅和佛罗里达州集会等场合。在19日的演讲中，特朗普表示，如果要起诉非法进入美国的移民父母，将其与子女分离就是必要之举。他说，“我们希望解决家庭分离问题，我也不希望孩子被带离父母，但当我们起诉非法入境的父母时，必须把孩子带走。”
特朗普这场演讲正值“家庭分离”在美国国内引爆舆论之际。按照特朗普政府的做法，任何非法入境美国的成人都将被捕，并面临刑事起诉；随这些成人一起入境的儿童，虽可被免于起诉，但却被强制与他们被捕的父母分开，并被送入收容所。特朗普指示美国国土安全局执行“家庭分离”政策，从今年4月中旬到5月底的六周以来，在美墨边境地区被迫与父母等成年人分开的儿童多达约2000名。
针对这一现象，美国一些主流媒体连篇累牍地报道和控诉，对这种强行拆散家人的场面渲染有加。民主党几乎一边倒地批评特朗普，而共和党部分保守派力量也认为特朗普“矫枉过正”，劝说总统不应在“分离”问题上大做文章。对此，特朗普则“甩锅”民主党，认为这是民主党人在管控边境犯罪上软弱和没有效率的后果。
据海外网早前报道，中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员孙成昊认为，目前这股“家庭分离”的风暴实际上已经超出了移民政策所应控制的负面效果，进一步加剧美国政治的撕裂。特朗普政府针对移民问题的“激进式疗法”，非但无法治本更无法治标，只会让美国国内业已崛起的本土主义、民粹主义情绪更为高涨，由此引发的两党斗争、社会撕裂、族裔冲突更为凸显。
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