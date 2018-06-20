    • 2018年6月20日

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    特朗普发表演讲痛斥非法移民 说完拥抱美国旗

    星期三, 六月 20, 2018

    当地时间周二（19日），美国总统特朗普在美国独立企业联合会发表演讲。特朗普在演讲中大篇幅痛斥非法移民，重申其对美墨边境非法移民的零容忍政策，最后以拥抱美国国旗结束演讲。
    　　
    据美国《国会山报》报道，特朗普在竞选美国总统期间就曾多次拥抱美国国旗，包括新罕布什尔州市政厅和佛罗里达州集会等场合。在19日的演讲中，特朗普表示，如果要起诉非法进入美国的移民父母，将其与子女分离就是必要之举。他说，我们希望解决家庭分离问题，我也不希望孩子被带离父母，但当我们起诉非法入境的父母时，必须把孩子带走。

    特朗普这场演讲正值家庭分离在美国国内引爆舆论之际。按照特朗普政府的做法，任何非法入境美国的成人都将被捕，并面临刑事起诉；随这些成人一起入境的儿童，虽可被免于起诉，但却被强制与他们被捕的父母分开，并被送入收容所。特朗普指示美国国土安全局执行家庭分离政策，从今年4月中旬到5月底的六周以来，在美墨边境地区被迫与父母等成年人分开的儿童多达约2000名。
    　　
    针对这一现象，美国一些主流媒体连篇累牍地报道和控诉，对这种强行拆散家人的场面渲染有加。民主党几乎一边倒地批评特朗普，而共和党部分保守派力量也认为特朗普矫枉过正，劝说总统不应在分离问题上大做文章。对此，特朗普则甩锅民主党，认为这是民主党人在管控边境犯罪上软弱和没有效率的后果。
    　　
    据海外网早前报道，中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员孙成昊认为，目前这股家庭分离的风暴实际上已经超出了移民政策所应控制的负面效果，进一步加剧美国政治的撕裂。特朗普政府针对移民问题的激进式疗法，非但无法治本更无法治标，只会让美国国内业已崛起的本土主义、民粹主义情绪更为高涨，由此引发的两党斗争、社会撕裂、族裔冲突更为凸显。

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