特朗普发表演讲痛斥非法移民 说完拥抱美国旗

当地时间周二（ 19 日），美国总统特朗普在美国独立企业联合会发表演讲。特朗普在演讲中大篇幅痛斥非法移民，重申其对美墨边境非法移民的 “ 零容忍 ” 政策，最后以拥抱美国国旗结束演讲。

据美国《国会山报》报道，特朗普在竞选美国总统期间就曾多次拥抱美国国旗，包括新罕布什尔州市政厅和佛罗里达州集会等场合。在 19 日的演讲中，特朗普表示，如果要起诉非法进入美国的移民父母，将其与子女分离就是必要之举。他说， “ 我们希望解决家庭分离问题，我也不希望孩子被带离父母，但当我们起诉非法入境的父母时，必须把孩子带走。 ”





特朗普这场演讲正值 “ 家庭分离 ” 在美国国内引爆舆论之际。按照特朗普政府的做法，任何非法入境美国的成人都将被捕，并面临刑事起诉；随这些成人一起入境的儿童，虽可被免于起诉，但却被强制与他们被捕的父母分开，并被送入收容所。特朗普指示美国国土安全局执行 “ 家庭分离 ” 政策，从今年 4 月中旬到 5 月底的六周以来，在美墨边境地区被迫与父母等成年人分开的儿童多达约 2000 名。

针对这一现象，美国一些主流媒体连篇累牍地报道和控诉，对这种强行拆散家人的场面渲染有加。民主党几乎一边倒地批评特朗普，而共和党部分保守派力量也认为特朗普 “ 矫枉过正 ” ，劝说总统不应在 “ 分离 ” 问题上大做文章。对此，特朗普则 “ 甩锅 ” 民主党，认为这是民主党人在管控边境犯罪上软弱和没有效率的后果。

据海外网早前报道，中国现代国际关系研究院美国研究所助理研究员孙成昊认为，目前这股

“

家庭分离

”

的风暴实际上已经超出了移民政策所应控制的负面效果，进一步加剧美国政治的撕裂。特朗普政府针对移民问题的

“

激进式疗法

”

，非但无法治本更无法治标，只会让美国国内业已崛起的本土主义、民粹主义情绪更为高涨，由此引发的两党斗争、社会撕裂、族裔冲突更为凸显。

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