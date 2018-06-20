美媒称菲律宾买潜艇是为攀比:花费高昂最发愁

据美国外交学者网站 6 月 13 日发布的题为《在杜特尔特领导下菲律宾是否更接近于获得新潜艇？》的文章称，近期，菲律宾国防部长德尔芬 · 洛伦扎纳制造了 “ 头条新闻 ” 。他暗示菲律宾目前正在考虑获取新的潜艇能力的选项。尽管洛伦扎纳的言论不过是关于菲律宾长期谋求潜艇计划的最新重申，但它再一次凸显了水下作战能力在总统罗德里戈 · 杜特尔特领导下正在进行的菲律宾军事现代化进程中的角色，以及在推进这一潜在军购项目时出现的严重挑战和持续存在的问题。

文章称，菲律宾发展潜艇能力的想法并不新鲜，它可以追溯到上世纪 90 年代。从那时起，菲律宾政府就开始研究这个问题，并已经采取了一些初始步骤以期达成这一远期目标，包括在 2013 年成立潜艇办公室，并将其作为一个潜在单项产品纳入较长期的军事现代化计划。此举是在菲律宾的邻国，如印尼、马来西亚、新加坡、泰国和越南等国家纷纷采取行动，或购买潜艇或扩张本国升级现有能力的背景下采取的措施。





在杜特尔特的领导下，菲律宾对潜艇能力的谋求继续不时成为头条新闻，尤其是在该国考虑其未来军事现代化的情况下。而在近期，当国防部长洛伦扎纳称菲律宾正在为其潜艇采购计划寻找潜在供应者的时候，我们看到了又一轮的 “ 头条新闻 ” 。洛伦扎纳在讲话中称，尽管潜艇是一种要在 2023 年至 2027 年菲律宾军事现代化计划的第 3 阶段才会采购的武器，但马尼拉现在就将考察供应来源以便研究国家在这方面的选项。

文章认为，洛伦扎纳的言论本身并不是那么 “ 石破惊天 ” 。正如先前指出的，菲律宾长期以来一直在考虑购买潜艇，并且甚至在杜特尔特上台之前就已经在这个方向上采取了预备性措施，因此继续进行这方面的努力是讲得通的。潜艇也是一项庞大和长期的投资，因此一个国家希望在着手购买潜艇之前仔细考察其选项是可以理解的，尤其是与早已在防务方面一直有着交往的国家，比如韩国。

有趣但并不令人意外的是，与其他一些官员过去所做的一样，洛伦扎纳在他所表达的采购潜艇的理由中，选择强调这样一个事实，即菲律宾之所以需要获取这种能力，是因为它的多个邻国已经拥有了潜艇。他这样说反映出的是一种 “ 与人攀比 ” 的心态。这种心态多年来一直盛行于考虑发展军事能力的其他国家中，笔者之前撰写的有关其他国家军队的文章曾谈及这种心态。

文章评论称，诚然，这种心态在一定程度上确实是对地区政治现实的响应，不管是东南亚国家在防务领域的持续竞争，还是为了在政治上和公众面前替厚此薄彼的大手笔军购项目辩护而运用强调相对实力的论点。一点也不令人意外的是，我们听到决策者们在公开场合就 “ 竞争力 ” 或 “ 威慑 ” 作出较为普遍性的争辩的可能性，将远远大于他们在更私密场合就军购的具体理由作出的更为详尽的阐述。





文章称，不过，这些形形色色的论点是有问题的，因为它们将掩盖在进行像潜艇等大手笔军购时一开始就需要仔细考虑的实质性问题。尤其是对于菲律宾来说，尽管在过去几年进行了大量投入，但该国军队仍属地区最弱之列，缺乏包括充分的海域感知能力在内的一些基本能力，并且面临一系列需要克服资源制约加以面对的内部和外部威胁。在这样的背景下，相对于一些在今后几年需要进行的其他投资，对潜艇能力的投入将是一项昂贵的投资。这不仅是指潜艇装备本身，而且还包括在人员、技术和设施方面的成本。

文章认为，存在处理这些制约因素的方法，不管是选择成本效益更高的供应方，还是在某些能力方面寻求盟国和伙伴国的援助。但是这些选项执行起来远比通常所能接受的方式要困难得多，而且它们需要有远见和坚持才能得以实施。但是不管形势如何发展，公平地说，对于菲律宾而言，这些严肃的现实将继续存在下去，无论其官员选择提出还是不提出这样的论点。而如果菲律宾选择在寻求获得潜艇方面更加明确地从口头表态转向实际行动，那么它将不得不在未来几年以及杜特尔特离职之后的很长时间里处理这些选项。

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