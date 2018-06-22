澳媒称印度造航母对抗中国不划算：面子工程

据澳大利亚洛伊解读者网站 6 月 20 日报道，从金融和军事角度来说，在印度洋对抗中国海军力量的最佳方式是什么？

报道称，印度海军从 1961 年就开始使用航母，因此 “ 可移动但会沉没的 ” 航母构成了印度战略思维的重要组成部分。它目前拥有 4.5 万吨的 “ 超日王 ” 号航母，而且正在建造首艘国产航母 ——4 万吨的 “ 维克兰特 ” 号航母，并计划于今年晚些时候完工。

第三艘航母 ——6.5 万吨的 “ 维沙尔 ” 号航母计划在 2025 年前后下水。这艘航母不仅体积庞大，而且拥有各种华而不实的技术功能，比如最先进的电磁弹射系统。





报道评论称，在一些人看来， “ 维沙尔 ” 号航母是大国地位的重要象征，也表明了印度继续与中国竞争的意愿。但应该也问一下，这是否也是印度的最佳选择呢？

一些分析人士开始质疑 “ 维沙尔 ” 号航母会不会浪费大量资金，而这些资金本来可以得到更好的使用。推迟建造 “ 维沙尔 ” 号将腾出大量资金用在其他地方。





报道称，如果印度能够克服自己对地位象征的渴望，那么它有一些很划算的替代办法来提升自己在印度洋的能力。

报道认为，花在印度安达曼 - 尼科巴群岛上的钱将是一笔特别划算的投资。几十年来，印度战略家认识到了这些岛屿的价值，即太平洋与印度洋之间的马六甲海峡这一咽喉要道的所谓 “ 瓶塞 ” 。

报道表示，尽管几十年来发表了大量豪言壮语，但印度在安达曼 - 尼科巴群岛的能力仍然很薄弱。这些岛屿现在成了有用的海上监控站点，但并不能支持持续的空中或海上行动。印度海军和空军的重要资产目前都位于印度本土。

报道称， “ 维沙尔 ” 号航母腾出的钱可以为印度买来安达曼 - 尼科巴群岛上的许多能力，使印度得以在卡莫尔塔岛和（靠近苏门答腊的）大尼科巴岛等地新建或大幅升级现有的海军和空军设施。

报道认为，相比于浮动的地位象征，印度从不那么华丽但却永不沉没的设施中得到的好处很可能要多得多。

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