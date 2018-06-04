泰国拟开放11项外国人禁从事职业 含会计师设计师

据泰国《世界日报》报道，泰国劳工部当地时间5月31日指出，将提案放宽原本禁止外国人从事的39种职业，包括土木工程师、会计师及设计师等11种职业或将有条件开放。
泰国劳工部（Ministry of Labour）于5月31日表示，依照“禁止外国人从事职业法”，明定如导游、建筑、木雕、路边摊、美容美发、农林渔牧等39项职业禁止外国人从事。但劳工部近日研议修改相关法规，拟有条件开放包括土木工程师、会计师及设计师等11种职业让外国人从事。
劳工部警官Adul Sangsingkeo解释，“有条件”的意思是说，那些行业的从业人员不能是个人工作室或自己成立公司。Adul警官说，该提议六月中会呈报“外籍移工政策委员会”做最后定夺，如果决议通过，由泰国商会（Thai Chamber of Commerce）及泰国工业院（Federation of Thai Industries）组成的委员代表将会于7月1日宣布实施。
除了开放上述职业让外国人从事，Adul警官说，劳工部也会提案限缩“按摩业”执业资格，只允许泰国人从事，以保障泰国劳工权益。
消息一出立即引发反弹，泰国工程师协会（Council of Engineers）认为土木工程攸关国人性命安全，不该草率决议开放外国人从事。同时有更多中小企业主仍觉得政府管太多，对39项禁止外国人从事职业法条表示不满。
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