美防长重申对朝“先弃核后补偿”立场 韩防长称应相信朝方诚意

外媒称，美国国防部长马蒂斯6月3日说，只有在朝鲜显示出朝着无核化方向采取了“可验证和不可逆”的步骤后，才能缓解对朝制裁。他还说，通往美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩6月12日峰会的道路崎岖不平。
据路透社6月3日报道，马蒂斯在新加坡举行的香格里拉对话会期间与韩国和日本防长开始会谈前表示：“我们预期最好的情况是通往（谈判）的道路崎岖不平。”
马蒂斯还说：“我们将继续执行联合国安理会有关朝鲜的所有决议。朝鲜只有证明采取了可验证和不可逆的无核化步骤，才能获得制裁缓解。”
此外，韩联社6月3日援引路透社报道称，马蒂斯表示，美国同朝鲜就弃核达成协议的进程不会一帆风顺，美国将继续执行联合国安理会的全部涉朝制裁决议。
分析指出，马蒂斯的上述言论意在强调美国政府的立场，即只有朝鲜采取有效、有诚意的无核化措施，美方才能提供缓解对朝制裁等补偿。
另据美国《华尔街日报》网站6月2日报道，韩国国防部长官说，当金正恩准备会晤特朗普总统之际，国际社会在没有相反证据的情况下应相信金正恩的诚意，对他动机的过分怀疑可能会阻碍外交进程。
报道称，宋永武6月2日在香格里拉对话会上说，韩朝双方“正设法开启新时期”，当金正恩寻求在核武器和经济发展等诸多领域作出政策方面的“决定性变化”时，国际社会需要给他一些信任。
宋永武说：“如果我们继续怀疑（金正恩的）动机，那么，朝着这些目标采取的任何行动都将因为这些怀疑而受到影响。”
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