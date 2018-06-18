也门荷台达战事恐加剧人道危机 60万居民已逃离

外媒称，在阿联酋支援下的也门军队 16 日巩固了对该国主要港口城市荷台达周边地区的控制，希望此举能扭转 3 年战争的方向。

据英国《星期日泰晤士报》网站 6 月 17 日报道，荷台达 60 万居民中的很多人已经逃离该城市。仍然留在该市的居民躲在家中，武装人员则匆匆穿过街道去往机场，在那里与胡塞叛军展开激战。

荷台达的慈善工作者马吉德说： “ 我们可以听到空中的飞机声响和一些枪声，城里的每一个人都很害怕。他们在等待事态发展。每个人都担心他们未来几天找不到食物，担心战事会蔓延到居民区。 ”

沙特和阿联酋领导的联军 13 日发动攻势，希望这一进展能够打破战争僵局，迫使胡塞武装撤退并达成政治协议。

欧洲对外关系委员会的也门问题专家亚当 · 巴龙说： “ 这可以说是自冲突开始以来最重要的军事行动。 ”

“ 这可能是胡塞武装失去对沿海地区控制的先兆 …… 也可能恶化正在加重的人道主义危机。 ”

向联军提供情报和后勤支援的美国长期以来不建议进军荷台达，警告说封锁也门的主要港口可能会令人道主义灾难进一步恶化。

然而，美国和英国最近都停止了对这一进攻的直接反对，联军似乎得到了默许。

据伊朗新闻电视台网站 6 月 16 日报道，法国《费加罗报》 16 日报道称，法国特种部队出现在也门境内，以支援正在红海港口城市荷台达进行的以沙特为首的军事行动。

法国、美国和英国一直在也门冲突中支持沙特，并向沙特和阿联酋提供武器。

胡塞组织发言人穆罕默德 · 阿卜杜勒 - 萨拉姆称，英国和法国军舰正在也门西海岸待命，准备随时发动导弹和空中打击。

据法新社 6 月 16 日报道，联合国也门问题特使马丁 · 格里菲思 16 日抵达萨那，计划就荷台达局势进行紧急磋商。这个战略港口城市被胡塞叛军把持，如今成了亲政府武装力量的进攻目标，因而有可能引发新的人道灾难。

在沙特领导的联盟的援助下，也门政府军 13 日向荷台达发起进攻，持续的攻势让人担心主要经由该港口进入也门的人道援助会中断。

联合国说，也门已经历了 3 年多战争，遭受到 “ 世界上最可怕的人道危机 ” 的打击。

法新社记者说，格里菲思有可能向控制首都萨那的叛军领导人提议，将对荷台达的控制权转交给受联合国监督的一个委员会，以期避免新的战斗。

来自医院的消息称，自 13 日以来，战斗已造成近 140 人死亡，其中包括 118 名反叛分子和 21 名也门士兵。

据美联社 6 月 16 日报道，世界卫生组织对也门港口城市荷台达及附近发生的战斗表示关切，呼吁救援人员不要中断救援，并保护卫生工作者。

在 16 日的一份声明中，世卫组织总干事谭德塞说： “ 我们与联合国伙伴站在一起，呼吁冲突各方保护该港口，使其能够不间断地运转。我们还呼吁各方保护卫生工作者，确保卫生设施不受破坏，确保寻求治疗伤员的医疗队能不受阻碍地进入。 ”

谭德塞还提醒说，荷台达港口对也门来说是 “ 一条至关重要的生命线 ” ， “70% 以上的食品、基本药物和医疗用品都是通过这个港口运送到也门的。 ”

联合国世界粮食计划署敦促也门交战各方保持经由荷台达港口的粮食的自由流通。粮食计划署的斯蒂芬

·

安德森

16

日说，该机构正在呼吁

“

保持为最需要的人提供的商业和人道主义食品和燃料的自由流通

”

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