特朗普叫停美韩军演后发推:如谈判破裂军演即恢复

一场赚足了眼球的峰会之后，朝美具体的谈判将如何展开，朝鲜弃核之路又将怎么走？这是上周 “ 金特会 ” 留下的主要悬念之一。未来仍然充满不确定性，不过韩国方面显然希望把眼下的 “ 热乎劲 ” 保持下去。 18 日，韩朝双方在板门店举行体育会谈，商定下月在平壤举行篮球赛以促进统一，双方还将在 8 月开幕的亚运会上再次共同入场。韩媒还透露，韩美军方正密切磋商特朗普提出的叫停联合演习问题，双方有望本周正式宣布停止军演。在华盛顿，特朗普则因这一主张持续受到反对者的批评。 17 日到 18 日，他猛发多条推特为自己辩护，并 “ 先声夺人 ” 地称，叫停军演是他自己的主张，而非朝方要求， “ 如果谈判破裂，军演会立即恢复 ” 。

韩国放松制裁立场？

本周起，韩朝接连举行体育会谈、红十字会会谈、铁路和公路连接项目会谈等多项对话，以全面落实两国领导人此前发表的《板门店宣言》。 18 日率先登场的是体育会谈。据韩国媒体报道，双方商定 7 月 4 日左右在平壤举行以韩朝统一为主题的篮球赛，秋天在首尔举行比赛。两国还商定 8 月在印尼雅加达开始的亚运会开幕式和闭幕式上举半岛旗共同入场，并将联合组队参加部分项目。

同一天，韩国外交部长官康京和与美国国务卿蓬佩奥通电话，就半岛终战等问题交换意见。康京和透露，蓬佩奥在电话中表示希望尽快与朝方坐下来加紧谈。康京和 18 日在记者会上还就发表 “ 半岛终战宣言 ” 的时机表示，韩国政府的目标是争取年内推进，但具体时间和方式可灵活考虑。对于解除对朝制裁问题，康京和称，在朝鲜采取实质性的无核化措施之前，需继续保持对朝制裁，这一点韩美立场相同。康京和还期待 8 月份在新加坡举行的东盟地区论坛期间能与朝鲜外务相李勇浩会晤。

“ 首尔透露可能在朝鲜全面弃核前缓和制裁 ” ，法新社这样解读康京和的表态。文章称， “ 金特会 ” 后，面对对朝制裁可能放松的担忧，蓬佩奥强调，制裁会一直持续到朝鲜完全弃核。现在康京和的说法是 “ 在朝鲜采取有意义、实质性的无核化措施之前保持制裁 ” ，这似乎比华盛顿之前的说法降低了标准。放松制裁将会受到中国的欢迎，中国占了朝鲜对外贸易中 90% 的份额，对主张与朝鲜接触的韩国总统文在寅来说也是好消息。

上周五接受美国福克斯新闻采访被问到父亲节（ 17 日）有什么计划时，美国总统特朗普曾表示，他准备给朝鲜领导人金正恩打电话。不过截至 18 日，两国并未发布双方通话的消息。韩国《朝鲜日报》援引华盛顿外交消息人士的话称： “ 白宫国家安全保障会议完成了通话准备，等到朝方来信号，马上就能通话。 ” 报道称，双方最早将在本周进行首次通话，启动美朝高级别会谈，推进后续谈判，美朝间的第二轮 “ 无核化谈判 ” 即将开启。

在舆论看来，相比首脑会谈，或许实质性弃核谈判更艰难。韩国《文化日报》 18 日称，目前韩美情报部门认为朝鲜与核导开发有关的可疑建筑或设施多达 3000 个，未来朝鲜弃核必将旷日持久。有分析认为，正是因为无法就核设施的认定和核查达成一致，因此美国最终放弃在美朝首脑会谈最后声明中加入相关内容。

美韩或叫停三大演习

当下半岛问题的另一个焦点是特朗普所说的停止美韩军演何时落到实处。韩联社报道称，韩国政府消息人士 17 日透露，韩美军方正在密切磋商叫停联合演习的问题，预计两国国防部本周将联合公布磋商结果。据悉，两国军方可能宣布在朝美对话期间叫停假设半岛爆发全面战争的三大联合演习，代号分别是 “ 乙支自由卫士 ”“ 关键决断 ” 和 “ 鹞鹰 ” 。叫停的可能只是大规模联合军演，例行军事训练或将继续维持。

韩国《东亚日报》 18 日则称，韩美决定，将在确认朝鲜是否兑现废除东仓里洲际弹道导弹发动机试验场承诺之后，再最终确定是否停止计划于 8 月举行的 “ 乙支自由卫士 ” 演习等主要联合军演。

在美国国内，特朗普因叫停美韩军演持续受到反对者质疑，被对手指责 “ 向朝鲜让步 ” 。彭博社称，特朗普与金正恩达成的协议，既没有朝鲜无核化的时间表，也没有美国如何验证朝鲜遵守协议的细节。参议院少数党领袖舒默等一些民主党人嘲笑这次会议与其说是实质性的，不如说更像是一次 “ 拍照时间 ” 。《华盛顿邮报》和美国广播公司周日公布的联合民调显示， 55% 的受访者认为，现在判断 “ 金特会 ” 对美国来说是否成功还为时过早。 29% 的人认为朝鲜在峰会上取得成功，只有 21% 的受访者认为美国取得成功。

面对质疑，特朗普 17 日连发多条推特辩护。他指责 “ 假新闻 ” 彼此配合，并称： “ 整个亚洲都在赞扬和庆祝与朝鲜的无核化协议，他们如此高兴！而在这里，在我们国家，有些人宁愿看到这一历史性的协议失败，也不愿给特朗普一个胜利，即使它确实可能拯救数百万人的生命！ ” 特朗普还说： “ 谈判期间停止 ‘ 军演 ’ 是我的要求，因为它们非常昂贵，并且在善意的谈判中给人不好的印象，非常有挑衅性。如果谈判破裂，军演会立即恢复，但我不希望这样！ ”

美国全国广播公司称，这是特朗普首次表示叫停美韩军演是他自己的主张，而非朝鲜要求。日本《朝日新闻》则称，金正恩 5 月初访华时，中方与朝方商讨过要求美韩停止联合军演的提议。 18 日，特朗普又发推特抱怨，如果换作奥巴马与朝鲜达成类似协议， “ 假新闻会把他推崇为民族英雄 ” 。

朝鲜外交的 “ 黄金期 ”

随着半岛局势出现戏剧性转圜，推进对朝外交接触似乎进入一种争先恐后的状态。日本首相安倍晋三 18 日在参议院决算委员会会议上就举行日朝首脑会谈的可能性表示， “ 为解决被绑架人质问题不能错过任何机会，有机会的话一定会抓住 ” 。安倍还称，美朝首脑会谈让美朝两国一边培养互信一边共创无核的光明未来， “ 日本和朝鲜之间也要培养信赖 ” 。日本电视台评论称，这明显是从原来的对朝施压路线向寻求对话路线转变。





“ 朝鲜国务委员会委员长金正恩的 ‘ 外交行情 ’ 一路看涨。 ” 韩国《中央日报》 18 日称，在美中俄日等半岛周边四强领导人中，有的已与金正恩会面，有的正伸出会面的橄榄枝。在特朗普采取行动后，安倍亦 “ 闻风而动 ” 。日本外务省正就朝日首脑举行会谈的可能性展开积极研究。这意味着，日本政府拟通过解决被朝鲜绑架日本人问题，防止日本在对话局面中被孤立、 “ 架空 ” 。此前，俄总统普京已邀请金正恩参加将于今年 9 月在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛。

韩国《每日经济》

18

日称，朝鲜外交现在似乎进入最好的黄金期，而其根源正是朝鲜最高领导人金正恩的弃核决断。在这个过程中，韩、美、中三国发挥了决定性作用。文章同时提醒，朝美首脑会谈只是朝鲜半岛无核化的第一步，虽然蓬佩奥表示希望朝鲜弃核能在

2020

年年底前完成，但也有专家指出，这个过程可能长达

15

年以上。在这个过程中会发生何种事情谁也无法预判，但各方均认为半岛无核化必须要完成，因为只有

“

无核半岛

”

才最符合各方的最大利益。

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