法国一女子在超市持刀行凶 高喊“真主伟大”

法国《欧洲时报》 6 月 18 日报道称，法国东南部沿海城市滨海拉塞讷于当地时间 6 月 17 日发生一起持刀伤人事件。一名女性在超市高喊 “ 真主伟大 ” ，并用小刀刺伤两人。目前各方信息显示，行凶者可能存在心理问题，但检察机关表示不排除激进化倾向。





报道引述法新社消息称， 17 日上午大约 10 点半，在滨海拉塞讷市的一家勒克莱尔 (Leclerc) 超市中，一名戴头巾的女性突然持小刀对正在排队结账的顾客进行攻击。一名男性顾客的胸部被刺伤，另有一名女性收银员在混乱中受伤。两名伤者都被送医救治，但没有大碍。

行凶者现年 24 岁。据目击证人指认，事发时这名行凶者曾高喊 “ 真主伟大 ”(Allah Akbar) 。她行凶后被迅速制服，目前处于警方羁押中。





事件发生后，土伦检察官马夏尔 (Bernard Marchal) 对法新社表示， “ 目前看来这是一起孤立事件，当事人看上去有明显可见的心理问题 ” ，但他同时表示，不排除这名女性有激进化倾向。马夏尔认为，目前还不能确知相关事件是否能定性为 “ 恐怖主义 ” ，但无论如何令人感到恐惧。

知情人士称，事发地勒克莱尔超市的经理对这名女性并不陌生，后者经常因为一些微不足道的理由对超市员工大加斥责。 17 日的攻击事件，可能源于她和受伤顾客之间发生口角。

据报道，这名女性持有残疾证明，胯部有残疾病情。事发后当天下午，土伦市司法警察邀请心理专家对当事人进行评估。检察机关正等待专家意见，并视调查结果而定，如果发现当事人和极端组织组织

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伊斯兰国

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有牵连，那么可能会将案件移交给反恐检察机关。

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