日本2017年新生儿约94万人 连续两年不足百万

日本去年出生婴儿再次不足一百万人。
日本共同社6月1日报道，日本厚生劳动省的人口动态统计（估算数据）显示，2017年日本全国出生的婴儿数为946060人，跌至历史新低，比上年减少30918人，连续两年不足百万。
此前《参考消息》援引日本媒体报道，日本总务省今年4月13日发布的统计数据，截至去年10月1日，日本人口总数为1亿2670万6000人，同比减少了22.7万人，已经是连续7年减少。
而65岁以上老人同比增加了56.1万人，达到了3515.2万人，在总人口中的比例也达到了历史最高的27.7%。从地域上看，东京的吸引力不减。人口仍然在不断向东京地区集中。
此外，据《读卖新闻》报道，日本总务省在5月5日“儿童节”公布了最新的儿童人口预测数据。截至4月1日，日本未满15岁的儿童为1553万人，男孩为795万人，女孩为758万人，儿童总人口比去年减少了17万人，已连续37年减少。
据统计，日本儿童人口占总人口（1.2653亿人）的比重为12.3%，同比降低0.1%，连续44年减少，这也是自1950年有统计数据以来的最低值。另外，从全球来看，在人口超过4000万的国家中，日本儿童人口比例低于韩国（13.1%）、德国（13.2%），处于最低水平。
据新华社此前报道，有日本学者分析认为，日本新生儿数量降低主要原因主要在于，人们认为抚养和教育子女费用和负担过高，因此无法按理想中的数量生育更多孩子。
另一方面，年轻人对婚姻持不积极的态度也直接影响日本人口增长。据日本研究机构去年9月发布的一项调查显示，25岁至34岁的日本未婚者中，超过半数未曾有以结婚为目的的恋爱经历。
日本厚生劳动省2017年4月公布了50年后日本人口数的预测结果。根据这份估算，日本人口将在2053年跌破1亿，到2065年，日本人口将比2015年的1.277亿减少三成，降至8808万。
由于出生率过低和人口持续下降，日本国内日益面临劳动力不足等问题。《中国日报》5月31日援引《今日日本》报道，日本为引进外国劳工定下新的指标，要在2025年以正规途径引进50万名外劳，以缓解建筑业和农业等五大领域面对的人手短缺问题。
据上述报道，2000年到2006年，日本15岁到64岁劳动人口少了397万人。日本政府预计在2025年还将进一步减少270万人。日本第一生命研究所之前也发报告，指日本只能是以引进外劳来弥补正在下滑的劳力供应市场。
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