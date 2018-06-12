马来西亚考虑让高盛返还从一马发展发债中赚得的费用

据两位熟悉情况的人士周五称，马来西亚正考虑要求美国司法部让高盛公司(GS.N)返还从一马发展(1MDB)发债中赚得的近6亿美元费用。
马来西亚正忙着将一马发展被指输送到国外的数十亿美元资金追回。一马发展是前马来西亚总理纳吉布设立的国有基金。纳吉布在上月的大选中落败。
马来西亚现任总理马哈蒂尔表示，该国也在寻求逮捕金融家刘特佐。刘特佐为一马发展的投资提供咨询，并为该公司磋商交易，是一马发展丑闻的核心人物。
据两位知情人士说，马来西亚当局考虑要求美国司法部让高盛退还从一马发展发债交易中取得的获利。美国司法部正在对一马发展的腐败和洗钱指控进行调查。
他们说，马来西亚尚未就高盛费用问题向美国司法部提出正式要求，但政府内部高级官员正在积极讨论该计划。
“尚未提出正式要求，但正在讨论之中，”一位马来西亚政府消息人士称。
了解相关讨论的一位马来西亚金融业消息人士称，马来西亚政府和美国司法部正通过非正式外交途径进行讨论。
消息人士暂时没有说明马来西亚政府将如何索要这笔资金以及相关过程所存在的法律障碍。
马来西亚财政部长林冠英的一位发言人称，部长对此不做评论。
高盛的一位发言人不予置评，非工作时间无法联系到美国司法部置评。
美国驻吉隆坡大使馆建议路透向美国司法部寻求置评。
高盛在2012-2013年间通过三笔债券发行为一马发展筹资近65亿美元。
美国司法部2016年向美国法院提起的民事诉讼显示，上述债券筹资中超过25亿美元被一马发展高管及其亲属和同伙挪用。（路透社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost