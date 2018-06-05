中国云南陨石坠落引发“寻宝热” 每克陨石被炒至5万元

英媒称，一个火球照亮中缅边境的天空后，中国的“寻宝猎人”们开始出售陨石。
据英国《每日电讯报》网站6月6日报道，6月1日，许多陨石碎片坠落在云南省。当地村民已经就陨石要价每克5万元人民币（约新币1万元）——这是通常价格的大约50倍。
中国的电视台播放了用车载摄像机拍摄的图片。图片显示，一个巨大的火球迅速飞过天空。还有一些报道描述了村民看到一些陨石砸穿他们住所屋顶的情况。
报道称，有的村民举办活动，以提供陨石收购的现金交易。另一些村民则在寻找愿意花钱拥有一块陨石的爱好者。
中国媒体说，到6月4日已经发现了200多块陨石碎片，一块20克的陨石卖出了大约2.4万元人民币。
陨石研究专家蒋维对一家北京媒体的记者说，这些陨石的要价“远超合理价格”。
报道称，这场销售狂欢促使当地政府告诫当地民众，陨石的价值要用科研价值——而非致富潜力——来衡量。
地方政府在一项声明中说：“请大家理性看待陨石坠落事件，不要盲目的想通过找到陨石来达到一夜暴富的目的。美好生活都是需要靠自己的努力和付出创造的。”
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