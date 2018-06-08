“蜘蛛人”韩国非法攀登被捕 自称向朝韩领导人会晤致意

6号，素有法国“蜘蛛人”之称的阿兰⋅罗伯特在韩国首尔徒手攀登“韩国第一高楼”——首尔乐天世界大厦。不过，他的这一冒险行为并未获得许可，事后罗伯特遭到了警方逮捕。
正在大厦外“飞檐走壁”的这名男子就是阿兰⋅罗伯特，现年55岁。大厦共有123层，罗伯特在没有任何保护的情况下，徒手攀登。
大厦里的工作人员见状，在大厦内部设法阻止他，上演了一幕真人版的“猫和老鼠”。接到报案后，当地警方和消防人员赶到现场。最终，爬到第75层时，罗伯特决定投降，乘坐大楼的升降机到达大厦顶层。
不过，在被问到为什么未经许可攀登这座高楼时，罗伯特说，他是在向朝韩两国领导人会晤致意。阿兰⋅罗伯特：“是因为正在发生一些事，就是韩朝之间的和平进程，非常了不起，而且有历史意义。我想说这是金正恩和文在寅之间令人非常高兴的事情。”
不过，在未经许可的情况下进行这样的冒险行为，罗伯特需要为此付出一定代价。阿兰⋅罗伯特：“我想我不得不为自己的非法行为承担后果，只希望惩罚没那么严重。”
其实，罗伯特一直以攀登为乐趣，这位“蜘蛛人”已经徒手攀登了超过100座建筑物。不过，这样的冒险行为不仅让他经常受伤，还曾多次被捕。
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