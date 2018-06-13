日本欲斥资500亿美元支持印太基建

媒称，日本首相安倍晋三 11 日在第 24 届国际交流会议 “ 亚洲的未来 ” 的晚宴上发表讲话。他表示，为推动印度洋和太平洋地区的基础设施建设，将建立日本政府和民营企业携手在今后 3 年里提供约 500 亿美元 投融资的框架。





据《日本经济新闻》 6 月 12 日报道，安倍在讲话中表示，本年度内将启动人才培养项目，以日本国际协力事业团为中心，各机构免费招收亚洲和非洲等地区的行政官等到日本的大学学习。力争在 5 年后形成每年有约 2000 人经常在日本学习的规模。





报道称，建立新的投融资框架是安倍提出的 “ 自由开放的印度洋 - 太平洋 ” 的一环。有关国家要求日本基于该战略出台具体计划，日本进行了回应。





报道称，框架名称是 “ 高质量的基础设施环境发展支持 ” ，由日本国际协力银行自 7 月 1 日起实施。主要对象是聚焦环保和社会问题的基础设施项目。





报道还称，国际协力银行将通过发行美元计价债券等从市场筹集资金。还将从日本的外汇储备中支出最多一半作为补充。





国际协力银行将与亚洲开发银行等国际金融机构和日本国内金融机构进行联合融资。

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