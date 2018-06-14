这所日本小学因担心被美军机砸到 半年避难527次

日本冲绳县宜野湾市的普天间第二小学因去年 12 月被驻日美军军机掉落的窗户砸中操场而再次受到舆论关注。时隔半年后，这所坐落在美军普天间机场附近的小学所面临的状况似乎有增无减。

据日本《冲绳时报》 6 月 13 日报道，发生上述事故后，每当有美军飞机靠近，校方便会播放避难广播要求在操场活动的学生到指定的场所避难。从 2018 年 2 月 13 日至 6 月 8 日，学生们的避难次数已达 527 次，有的单日避难次数甚至超过 20 次。

普天间第二小学六年级的学生们就此抱怨说 “ 飞机可能也会掉下来，所以要做避难训练 ” 、 “ 虽然能在外面玩耍，但要避难。美国的飞机要是一直飞的话就玩不了了 ” 、 “ 希望基地从冲绳消失 ” 等。

报道称，校方预定在 9 月前依照家长要求设置 4 处避难设施。但美军军机的飞行现状若不改变，这一冲突将持续存在。

对此，有日本网民表示同情称 ” 孩子们太可怜了 ” 。也有网民不赞同称 “ 做过头了 ”“ 不得不避难的孩子们是最大的受害者。学校应该优先保证学习时间 ” 。还有网民表示，普天间第二小学在美军基地之后建立，应该谴责在规划学校建设时未能充分考虑到危险因素的冲绳县政府。此外，也有网民表示完全生不出来同情感，并指责称责任在将孩子们当枪使的玩弄政治的大人们身上。

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