这次真定了 特朗普被提名为诺贝尔和平奖候选人

在 6 月 12 日朝美首脑会晤达成联合声明后，两名挪威议员提名美国总统特朗普为诺贝尔和平奖候选人。

根据美国《国会山报》 13 日引用挪威国家媒体 NRK 的报道，两位挪威议员的本次提名是回应 5 月 2 日美国共和党议员的申请。当时，美国国会 18 位共和党议员联名致信挪威诺贝尔奖委员会，要求提名特朗普角逐 2019 年的诺贝尔和平奖，以表彰其在改善美朝关系上所做的工作。

据报道，两位挪威议员是该国右翼进步党成员，该党主张限制移民和缩小政府规模。由于 2018 年诺贝尔和平奖的提名在今年 1 月已结束，因此特朗普将成为 2019 年和平奖的候选人。

此前，韩国总统文在寅也表示，特朗普应该获得诺贝尔和平奖。特朗普则在接受采访时回应称， “ 大家都这么觉得，但我不会说 ” 。

近几个月来，特朗普政府同朝鲜的接触一波三折，从军事威胁到反复不定的谈判态度，最终于 6 月 12 日在新加坡进行了朝美首脑会晤。在会晤签署的美朝联合声明中，美国提供安全保证，朝鲜承诺无核化。

特朗普政府列出军事手段不仅是针对朝鲜。今年 4 月，特朗普政府联合英法对叙利亚进行了空袭，进一步加剧了叙利亚国内的政治乱局与人道危机。

据悉，诺贝尔和平奖评选工作由挪威诺贝尔委员会负责，其成员由挪威议会选出。诺贝尔委员会将接受世界各地议会成员、立法者、学术机构人员、之前的诺贝尔和平奖获得者等的提名。

最近赢得诺贝尔和平奖的美国人是美国前总统奥巴马和前副总统戈尔，两人分别在

2009

年和

2007

年获奖。

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