美媒：特朗普自信谈判艺术 不愿韩日插足特金会

可能在新加坡举行的朝美首脑会谈，备受美国总统特朗普本人的重视，他被曝并不希望其他人“插足”。
据美国《华盛顿邮报》5月31日报道，美国政府消息人士告诉媒体称，特朗普不希望韩国和日本代表出席他与朝鲜最高领导人金正恩的会晤。报道称，寄希望于自己的谈判艺术的特朗普认为，他在两人单独会谈情况下能更好地与金正恩建立关系。
特朗普5月31日在接受美国媒体采访时表示，期待按照原定计划于下月12日在新加坡举行美朝首脑会谈，希望会谈有意义。特朗普说，“我们未必能通过一次会谈解决所有问题，可能会举行第二或第三次会谈”。
据《华盛顿邮报》报道，目前日本和韩国都希望能够参与到新加坡的峰会之中，但美国方面目前仍然重点以双边会谈的方式准备此次峰会，而不是多边论坛的方式。也有韩国政府人士表示，举行多边会议的前提必须是得到美国和朝鲜双方的共同支持。
目前，韩国国防部长宋永武正在新加坡出席英国国际战略研究所（IISS）每年这里举行的香格里拉对话会。据韩联社6月1日报道，宋永武也将在活动现场同美国海军部长理查德·斯宾塞、新加坡防长黄永宏相继进行双边对话，就半岛局势和国防交流合作交换意见。美媒称，宋永武对新加坡的访问也是在为韩国总统文在寅可能对新加坡进行的访问打前站。
韩联社5月28日援引韩国总统府一名高级官员的话报道称，文在寅6月可能前往新加坡。如今，美媒披露称，文在寅最早有可能在朝美峰会后的第一天，也就是6月13日下午便到达新加坡。
据日本共同社此前披露，特朗普在峰会结束之后会第一时间前往日本同日本首相安倍晋三会见。但现在日本则希望在朝美峰会中扮演更重要的角色。据《华盛顿邮报》5月31日报道，安倍此前在同特朗普交流的过程中就直接表示希望积极参与到朝美峰会的进程之中，并敦促特朗普在谈判时能够提及日本在朝人质等重要问题。
不过，在4月27日举行的朝韩首脑会谈后公布的《板门店和平宣言》中，朝韩表示未来解决半岛问题可能需要中、美、朝、韩等四方的共同努力，并没有把日本纳入其中。
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