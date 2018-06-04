联合国专家：特朗普“惩罚穷人” 美贫富悬殊加剧

据外媒报道，联合国人权调查人员日前表示，美国在特朗普执政下，穷人的贫穷情况有扩大和加剧趋势。调查人员指出，特朗普政府的政策有意移除数以百万计穷人的安全网，并同时奖励富人。
据报道，联合国极端贫穷问题特别报告人员阿尔斯通发表报告指出，特朗普推行的税务改革削减穷人的福利津贴和医保保障，同时为超级富豪和大企业带来“意外之财”，进一步扩大社会不平等情况。
阿尔斯通呼吁美国当局提供稳固的社会保障，解决根本问题，而非“惩罚穷人”。
阿尔斯通认为，自从美国前总统约翰逊在上世纪60年代对贫穷宣战后，美国的政策明显忽视贫穷议题，“而过去一年来推行的政策，似乎是蓄意移除最贫穷人士的基本保障，惩罚失业的人，甚至基本医疗保健都变成要争取的特权，而非公民权利。”
阿尔斯通还称，美国近4100万人或12.7%人口生活贫穷，更有1850万人“极度贫穷”，而儿童占贫穷人口多达三分之一。美国与其他工业化国家相比，青年贫穷比率最高。
澳大利亚籍的阿尔斯通是联合国资深人权专家，现任纽约大学法律系教授，他计划在联合国人权理事会发表这份报告。
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