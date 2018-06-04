美电视明星为辱骂伊万卡道歉 特朗普要求将其解雇

外媒称，电视明星萨曼莎·比5月31日就自己在特纳广播公司的喜剧节目中用下流话辱骂伊万卡·特朗普向伊万卡和观众道歉。
据美联社6月1日报道称，比说，她的措辞“不合适，不可原谅”。她说：“我逾越了一条界线，我深感后悔。”
5月30日，比在其《正面交锋》节目中一个关于特朗普总统移民政策的环节快结束时，辱骂了总统的女儿伊万卡·特朗普。她在敦促伊万卡·特朗普跟她父亲谈谈让孩子与父母骨肉分离的政策时，用了那个骂人字眼。
白宫新闻秘书萨拉·桑德斯称比的用词“卑鄙恶毒”，称特纳广播公司及其母公司时代华纳公司的高管需要证明，这种针对政府女性成员的露骨的污言秽语不会得到宽恕。
特纳广播公司发布声明，称比的道歉是正确的。该公司称：“这也是我们的错误，我们为此抱歉。”至于比或该节目是否会面临惩处，只字未提。
在美国广播公司因一条关于奥巴马前顾问瓦莱丽·贾勒特的种族主义推文而取消《罗丝安妮》一剧的播出计划两天后，比的言论立即被保守派抓住不放。他们认为，自由派的冒犯措辞并未得到同样严厉的对待。
乔治·W·布什时期的白宫新闻秘书阿里·弗莱舍在推特上说，对比主流媒体对这两起事件的反应，可以看到存在双重标准。
弗莱舍写道：“没有对萨曼莎·比进行声讨。为什么？因为她是自由主义者。因为主流媒体保护奥巴马及其助手，而不是特朗普。这种虚伪令人作呕。”
曾与乔恩·斯图尔特一起主持《每日秀》节目的比，在特纳广播公司有了自己的节目，而且该节目是特纳广播公司最成功的节目之一。
比的上述言论可能令该公司感到头疼。美国电话电报移动通信公司目前正试图以850亿美元的价格，收购旗下拥有特纳广播公司、有线电视新闻网和HBO等频道的时代华纳公司。然而，出于对垄断的担忧，司法部已起诉要求阻止这桩交易。预计将于6月12日作出收购过程能否继续下去的决定。
据路透社6月1日报道称，美国总统唐纳德·特朗普6月1日要求解雇喜剧演员萨曼莎·比。此前，比曾在其有线电视节目上发表关于特朗普之女、白宫顾问伊万卡·特朗普的粗俗言论。
一周来，关于两名电视明星之措辞的辩论出人意料地成了国家政治分歧的替代物，阵营一边是萨曼莎·比的倾向于自由主义的观众，另一边是情景剧《罗丝安妮》的粉丝以及支持特朗普的该剧主演。特朗普的言论则使这场辩论达到了高潮。
华特迪士尼公司旗下的美国广播公司电视网5月29日取消了《罗丝安妮》的播出计划。此前，该剧主演罗丝安妮·巴尔在推特上发表种族主义言论，将一名前奥巴马政府高官比作猿类。
特朗普在推特上批评美国广播公司和华特迪士尼公司首席执行官鲍勃·伊格，但没有提到巴尔的言论。
然而，他对萨曼莎·比在其电视节目《正面交锋》中谈到总统引起争议的移民政策时辱骂伊万卡·特朗普的做法表示不悦。
特朗普1日发推文称：“他们为什么不解雇在那个低收视率节目中说脏话的庸才萨曼莎·比？完全是双重标准，但没关系，我们会赢，而且在今后很长时间内都会赢！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost