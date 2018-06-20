    • 2018年6月20日

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    台当局鼓动民众拒搭对台“改名”外航？

    星期三, 六月 20, 2018 ,

    境外媒体称，台湾当局将鼓励民众抵制那些在网站上将台湾地区列为中国台湾的航空公司。
    据英国《金融时报》618日报道，华盛顿的台湾事务分析人士劳伦·迪基指出，台湾的上述行动将被视为具有挑衅性，几乎肯定会引发北京方面的反应。她担心两岸紧张关系可能会从小火慢炖演变为持续沸腾

    另据台湾联合新闻网619日报道，外国媒体报道称，台当局将鼓励民众拒搭更改台湾地区注记的航空公司，台湾中国文化大学政治系讲座教授陈一新表示，台当局面对中国大陆压力，这样的措施只是自曝其短，也显示没有能力反制，只会显得自己渺小，只敢玩一些小动作。
    陈一新说，如果真的拒搭特定航空公司，台湾民众外出的选择就越来越少，台当局没有深思熟虑，就贸然提出这种方法，显示又无招又无能，这方法谁都能想到，聪明一点的人还会觉得这是馊主意。

    陈一新说，连这招都使出来了，可见没招了。

    此外据台湾中时电子报619日报道，英国《金融时报》消息显示，台当局安全部门秘书长李大维鼓励民众拒搭更改台湾地区名称的航空公司，不少旅行业者直叹，根本是激化两岸关系，不仅无法改变现状，一旦拒搭成了风气，用不了太久，在成本效益考虑下，航空公司就会取消台湾航线，最后只是造成锁台

    报道称，优质旅行发展协会理事长李奇岳呼吁，台当局的功能是维持两岸的关系，若做不到就不要出来刷存在感

    旅行公会理事长萧博仁表示，一般航空公司搭乘率达七成以上才会赚钱，五成只能勉强打平，若只剩三成，就会停飞。台当局出面鼓励民众拒搭，航空公司一旦长期搭乘率都在五成以下，就会关闭航线。且不少航线一旦停飞，民众想外出就只能到香港、新加坡转机，成本增加，受伤的是台湾消费者。

    台湾观光救援服务协会理事长许高庆表示，民众要是都拒搭，对外观光路线一定会有影响，安全部门带头喊，无异是对旅行业者最大的打击。他表示，带头拒搭只徒然激化两岸关系，恐怕效果有限。

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