台当局鼓动民众拒搭对台“改名”外航？

境外媒体称，台湾当局将鼓励民众抵制那些在网站上将台湾地区列为 “ 中国台湾 ” 的航空公司。

据英国《金融时报》 6 月 18 日报道，华盛顿的台湾事务分析人士劳伦 · 迪基指出，台湾的上述行动将被视为具有 “ 挑衅性 ” ，几乎肯定会引发北京方面的反应。她担心两岸紧张关系可能会从 “ 小火慢炖演变为持续沸腾 ” 。





另据台湾联合新闻网 6 月 19 日报道，外国媒体报道称，台当局将鼓励民众拒搭更改台湾地区注记的航空公司，台湾 “ 中国文化大学 ” 政治系讲座教授陈一新表示，台当局面对中国大陆压力，这样的措施只是自曝其短，也显示没有能力反制，只会显得自己渺小，只敢玩一些小动作。

陈一新说，如果真的拒搭特定航空公司，台湾民众外出的选择就越来越少，台当局没有深思熟虑，就贸然提出这种方法，显示又无招又无能，这方法谁都能想到，聪明一点的人还会觉得这是馊主意。





陈一新说，连这招都使出来了，可见没招了。





此外据台湾中时电子报 6 月 19 日报道，英国《金融时报》消息显示，台当局安全部门秘书长李大维 “ 鼓励 ” 民众拒搭更改台湾地区名称的航空公司，不少旅行业者直叹，根本是激化两岸关系，不仅无法改变现状，一旦拒搭成了风气，用不了太久，在成本效益考虑下，航空公司就会取消台湾航线，最后只是造成 “ 锁台 ” 。





报道称，优质旅行发展协会理事长李奇岳呼吁，台当局的功能是维持两岸的关系，若做不到就不要出来 “ 刷存在感 ” 。





旅行公会理事长萧博仁表示，一般航空公司搭乘率达七成以上才会赚钱，五成只能勉强打平，若只剩三成，就会停飞。台当局出面鼓励民众拒搭，航空公司一旦长期搭乘率都在五成以下，就会关闭航线。且不少航线一旦停飞，民众想外出就只能到香港、新加坡转机，成本增加，受伤的是台湾消费者。





台湾观光救援服务协会理事长许高庆表示，民众要是都拒搭，对外观光路线一定会有影响，安全部门带头喊，无异是对旅行业者最大的打击。他表示，带头拒搭只徒然激化两岸关系，恐怕效果有限。

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