美海军“推卸”反导任务 凸显部队疲于奔命

据美国《大众机械》月刊网站 6 月 19 日报道称，美国海军负责人希望把弹道导弹防御任务移交给陆基部队，以便把军舰解放出来，执行其他任务。在美国海军作战部长约翰 · 理查森作出这番表态之际，美国海军正表现出越来越多的疲态，这是舰队规模不断缩小和责任范围不断扩大造成的。





据《防务新闻》报道，理查森在美国海军军事学院举办的当代战略论坛上说， “ 是时候 ” 把保卫欧洲和亚洲的任务从海军驱逐舰和巡洋舰身上转移给一套陆基弹道导弹防御系统了。目前，美国海军有 6 艘军舰在世界各地执行海上巡逻任务，以防御弹道导弹攻击。





美媒称，当海军最初承担这一任务时，它对阿利 · 伯克级导弹驱逐舰和提康德罗加级导弹巡洋舰（以及舰上的 “ 宙斯盾 ” 作战系统）进行了改装，以追踪来袭弹道导弹，并且与陆基雷达建立了信息连接。美军对 “ 标准 ” 防空导弹进行了改装，制造出新的 “ 标准 ”-3 拦截导弹。如此一来，形成了一个可根据威胁改变位置的移动导弹平台。





报道认为，但是与此同时，鉴于美海军面临的复杂的安全形势，美海军变得越来越忙碌。此外，海军在承担上述以及更多任务时，还需克服人员和军舰数量的缩水。





2000 年，美国海军共有 318 艘舰艇；如今，这个数字减至 284 艘。美国海军部队，特别是驻扎在日本的第 7 舰队等前沿部署部队承受着巨大的压力。其中一个结果就是 “ 菲茨杰拉德 ” 号驱逐舰和 “ 约翰 · 麦凯恩 ” 号驱逐舰相继在海上发生碰撞事故，这两起事故均造成美国水兵丧生。





另一方面，在海军被分派弹道导弹防御任务以来的这些年里，导弹防御技术已经发展到了陆基防御系统能够完成同样任务的地步。

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