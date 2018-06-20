3名英国男子铁轨上涂鸦 遭火车碾压身亡

据《每日邮报》报道， 6 月 18 日上午 7 点 30 分左右，一名火车司机在伦敦南部 Loughborough Junction 车站附近的铁轨上发现 3 具尸体。据称，他们是在沿铁轨涂鸦时，被一列火车碾压， 3 人当场死亡。









这 3 名死者分別是 19 岁的 Alberto Fresneda Carrasco 、 23 岁的 Jack Gilbert 、 23 岁的 Harrison Scott-Hood ，他们都是涂鸦爱好者，他们经常在伦敦各地进行喷绘，包括一些铁路沿线和火车，他们将喷绘照片发表到 Facebook 上，粉丝将他们称为 “ 三剑客 ” 。









据调查，这起悲剧应该发生在高架段的轨道上，那里没有地方可以躲避火车。





这 3 名年轻人的尸体在铁轨上被发现，遗体周围散落了各种颜色的喷漆。警方称，他们可能是在铁轨边的墙上涂鸦时，被夜间行驶的货运火车或者快速行驶的通勤铁车撞倒。警方在车站附近铁轨上收集证据，将发现的衣服、鞋子和其他物品都装进了物证袋里。





早上 7 点 30 分左右，一名火车司机发现了尸体在铁轨上，全是血迹，他立即报警，该区域的火车也已经暂停运营。调查人员认为，这场悲剧发生在凌晨，但还不能确定具体是哪列火车撞击了他们。





英国交通警察局长 Matt Allingham 说： “ 我们发现时，他们已经死了一段时间了，可能是在凌晨的时候发生的。事发地没有安全避难所，所以如果有人在铁轨上，火车经过时，他们就无处可逃了。 ”





伦敦布里克斯顿喷漆店 VapesLondon 的一名员工说，这 3 名遇难者可能是在这里购买了喷漆，这是伦敦南部唯一的一家涂鸦店。

附近 77 岁的居民莫林 · 斯科特说，这个地方是涂鸦的热门区域。为此，他们在这个地区的铁轨上喷洒了农药。

据了解，在 Instagram 和其他社交媒体的推动下，伦敦掀起了街头涂鸦的热潮， Loughborough Junction 车站附近的高架桥和拱门深受涂鸦艺术家的欢迎，一些艺术家表示，参与街头涂鸦的人往往喜欢冒很大的风险，在常人难以触及的地方进行涂鸦。





Loughborough Junction 车站离伦敦南部地区布里克斯顿（ Brixton ）很近。 Brixton 可以说是伦敦最受涂鸦艺术家欢迎的地方。 34 岁的资深艺术家贾斯汀 · 罗林斯说： “ 这里有各种各样的涂鸦，但如果你在伦敦，你不会在意这些。 ”





他还说，除了涂鸦，我看不出还有什么其他原因可以解释这三个人会沿着这条铁轨走。 Thameslink 列车非常安静，你听不到它们的到来。

根据警方的官方数据显示，今年第一季度，伦敦发生了 399 起涂鸦事故，这是 8 年来的最高数字。东南铁路是受打击最严重的铁路公司之一，该公司负责人表示，近几个月墙壁涂鸦的数量增加了一倍多。

“ 三剑客 ” 意外离世的消息传开后，许多涂鸦爱好者来到 Loughborough Junction 车站献花哀悼，他们的粉丝也纷纷在死者 Instagram 、 twitter 、 Facebook 上留言缅怀。

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