3名英国男子铁轨上涂鸦 遭火车碾压身亡

据《每日邮报》报道，6月18日上午7点30分左右，一名火车司机在伦敦南部Loughborough Junction车站附近的铁轨上发现3具尸体。据称，他们是在沿铁轨涂鸦时，被一列火车碾压，3人当场死亡。
这3名死者分別是19岁的Alberto Fresneda Carrasco、23岁的Jack Gilbert、23岁的Harrison Scott-Hood，他们都是涂鸦爱好者，他们经常在伦敦各地进行喷绘，包括一些铁路沿线和火车，他们将喷绘照片发表到Facebook上，粉丝将他们称为“三剑客”。
据调查，这起悲剧应该发生在高架段的轨道上，那里没有地方可以躲避火车。
这3名年轻人的尸体在铁轨上被发现，遗体周围散落了各种颜色的喷漆。警方称，他们可能是在铁轨边的墙上涂鸦时，被夜间行驶的货运火车或者快速行驶的通勤铁车撞倒。警方在车站附近铁轨上收集证据，将发现的衣服、鞋子和其他物品都装进了物证袋里。
早上7点30分左右，一名火车司机发现了尸体在铁轨上，全是血迹，他立即报警，该区域的火车也已经暂停运营。调查人员认为，这场悲剧发生在凌晨，但还不能确定具体是哪列火车撞击了他们。
英国交通警察局长Matt Allingham说：“我们发现时，他们已经死了一段时间了，可能是在凌晨的时候发生的。事发地没有安全避难所，所以如果有人在铁轨上，火车经过时，他们就无处可逃了。”
伦敦布里克斯顿喷漆店VapesLondon的一名员工说，这3名遇难者可能是在这里购买了喷漆，这是伦敦南部唯一的一家涂鸦店。
附近77岁的居民莫林·斯科特说，这个地方是涂鸦的热门区域。为此，他们在这个地区的铁轨上喷洒了农药。
据了解，在Instagram和其他社交媒体的推动下，伦敦掀起了街头涂鸦的热潮，Loughborough Junction车站附近的高架桥和拱门深受涂鸦艺术家的欢迎，一些艺术家表示，参与街头涂鸦的人往往喜欢冒很大的风险，在常人难以触及的地方进行涂鸦。
Loughborough Junction车站离伦敦南部地区布里克斯顿（Brixton）很近。Brixton可以说是伦敦最受涂鸦艺术家欢迎的地方。34岁的资深艺术家贾斯汀·罗林斯说：“这里有各种各样的涂鸦，但如果你在伦敦，你不会在意这些。”
他还说，除了涂鸦，我看不出还有什么其他原因可以解释这三个人会沿着这条铁轨走。Thameslink列车非常安静，你听不到它们的到来。
根据警方的官方数据显示，今年第一季度，伦敦发生了399起涂鸦事故，这是8年来的最高数字。东南铁路是受打击最严重的铁路公司之一，该公司负责人表示，近几个月墙壁涂鸦的数量增加了一倍多。
“三剑客”意外离世的消息传开后，许多涂鸦爱好者来到Loughborough Junction车站献花哀悼，他们的粉丝也纷纷在死者Instagram、twitter、Facebook上留言缅怀。
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